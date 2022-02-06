涉清潔工客服食肆等 元朗廣場爆疫停業 銅鑼灣崇光員工初陽 關兩日消毒

15商場至少3患者曾訪 遍全港

據個案行蹤資料，1月27日至前日最少有15個商場出現3個或以上患者到訪，當中銅鑼灣希慎廣場涉3宗個案、旺角新世紀廣場5宗、尖沙嘴海港城7宗、沙田新城市廣場4宗。在疫情重災區如葵青及黃大仙的商場更嚴重，新都會廣場涉14宗個案、葵涌廣場9宗、彩雲商場19宗。

截至昨日，元朗廣場的食肆「潮館」曾現7宗個案，同場「牛角」則有1宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，元朗廣場內出現多宗個案，先是食肆「潮館」及「牛角」的員工，昨再發現商場清潔工、保安、豐澤員工及商場客戶服務主任染疫。她說懷疑整個商場都有傳播，或是人與人「經過行過」傳染，建議商場關閉徹底清潔，「斷一斷傳播鏈」再重開。元朗廣場表示昨凌晨已徹底消毒，為確保商場衛生，昨午6時暫停營業，再消毒全部公眾地方及設施，並已安排全部員工檢測。

另外，銅鑼灣崇光百貨亦因有人初步陽性，昨日及今日停業，全員須檢測。

商場交通擬推「疫苗證」

港鐵：研應對輪候查核

政府正研究會否將商場及交通工具納入599F章，以執行「疫苗通行證」。港鐵回覆，疫苗通行證對商場的影響言之尚早；港鐵會繼續與相關部門溝通，在配合落實進一步防疫政策時，定必審慎研究各項細節，包括在鐵路的集體運輸網絡如何應對輪候查核接種紀錄的乘客，以及相應的人手和配套安排等，以確保車務運作效率和乘客體驗。

領展：前線人手已非常緊張

領展發言人稱，就商場或要執行疫苗通行證，政府尚未公布細節，現難具體評論；領展旗下商場出入口眾多，包括不少24小時通道，若當局規定商場負責把關，只容許已打針者出入，預計商場在前線人手安排等執行方面將有很大挑戰，而因應現時強制檢測要求，前線員工的人手已非常緊張。

（新冠疫情）