日增351宗 料短期內幾何式飈升 一線病牀近飽和 竹篙灣本周改收輕症

單日確診兩年新高 近半源頭待查

昨日年初五疫情再破紀錄，增351宗陽性個案，較年廿五（27日）高位164宗倍增。新個案中有342宗是本地感染，大部分疑染Omicron，161宗仍在調查源頭。食物及衛生局長陳肇始表示，市民近日參與節日活動等，或引發新群組，預計本港個案在短期內或現幾何式上升。

公院加開600二線牀 料仍不足

昨日在醫管局各設施留醫的新冠患者增至1417人，陳肇始說，公立醫院和俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心共2000張一線病牀使用率已接近飽和，即使公院正加開600張二線病牀，以及亞博尚餘500張牀，以目前個案增長速度，預計短時間內將不足以隔離所有染疫者，要啟動應變計劃，會將竹篙灣改成社區隔離設施，接收無病徵或病徵輕微的染疫者，昨已開始騰空竹篙灣第一期房間，預計本周內可轉為社區隔離設施。

倘竹篙灣爆滿 輕症改家居隔離

自行負責起居所需 外賣安排待商

翻查資料，竹篙灣共有約3500個單位，其中第一期有800個。據了解，政府今日內可騰空第一期所有單位，本周內可啟用，全數3500個單位將分階段轉為社區隔離設施。

一旦竹篙灣爆滿，政府下一步將安排無病徵或病徵輕微患者家居隔離。陳肇始說，家居隔離者須戴電子手帶，並自行或經親友安排起居生活所需。醫管局行政總裁高拔陞表示，決定患者是否家居隔離時會考慮患者年紀、身體情况和家居環境等（見表）。

政府亦會同步啟動「居安抗疫」計劃，逐步安排次密切接觸者和密切接觸者家居檢疫，同樣要戴手帶及自行安排生活所需。對於家居檢疫者的垃圾處理、外賣員的感染風險，消息稱衛生署會發感染控制指引，仍在商討外賣安排，原則上鼓勵電子交易。

衛生署長林文健表示，評估接觸者是否適合家居檢疫時會考慮其家居環境、風險、身體狀况等，若住劏房、與人共用廚廁等則未必適合。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港個案數字急升與市民日前吃團年飯、行花墟等活動有關，而目前個案未完全反應「過年效應」，個案或會再增加。他認為竹篙灣應接收較年輕、沒長期病患、可獨立照顧自己及無病徵或病徵輕微的患者，例如只有低燒或喉嚨痛者。

許樹昌料下月有口服藥

袁海文促予清晰資訊預備

至於家居隔離，許認為在沒有口服藥前，只適宜安排在家有獨立房間、獨立廁所的患者家居隔離，否則會感染家人。他預計下月本港會有默沙東（MSD）抗病毒口服藥，屆時若本港疫情「淪陷」，可考慮安排其他無病徵或病徵輕微者家居隔離，但家居隔離患者有可能傳染清潔工，故要安排清潔工每日做快速檢測，穿及脫保護衣要更小心。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，隔離及治療設施不足以應付疫情，家居隔離是必要，但他們要自行安排起居生活所需，預料推行初期或會有「甩漏」，建議政府加倍小心，並支援弱勢者。他認為現時最重要是為公眾提供清晰資訊，如效法新西蘭政府在社交媒體發放居家隔離清單，讓市民及早預備。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676