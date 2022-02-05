希慎借出禮頓中心設接種站 下周二啓用

本報昨查詢四大地產商長實、新地、新世界發展及恒基，會否向政府提供旗下物業場地開設疫苗接種中心，截稿前未獲回覆。政府發言人昨稱，歡迎企業機構提供合適的免費場地，讓政府考慮。

新增的社區疫苗接種中心位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心7樓停車場，將由康健醫療及牙科服務營運，下周二（8日）上午9時起市民可透過疫苗接種計劃專題網站預約到該中心打針。中心每日朝八晚八開放，下午1時半至2時半為清潔時間。中心不派發「即日籌」，合資格者可在該中心接種第一至第三劑復必泰疫苗。

停車場改裝 設專用升降機

場地原為停車場，公務員事務局昨稱會改裝，會有專用升降機由地下直達接種中心樓層。本報昨晚到場觀察，停車場7樓不見有任何車輛停泊，亦未見任何疫苗中心設施；停車場6樓通往7樓的通道已封，通道設欄杆和貼上一張印有「優化工程進行中」的通告，7樓往6樓則沒有封鎖。

另外，公務員事務局稱，下周五起在禮頓中心UG層G10號舖位開設「新冠疫苗接種資源中心」，為市民提供新冠疫苗資訊，包括接種疫苗地點和本港接種疫苗的最新情况等。本報昨亦到該舖位觀察，未見招牌或租出。據了解，該舖位亦是免費提供予政府使用，去年底曾用作電影《梅艷芳》相關展覽場。

（新冠疫情）