黃大仙祠人流減 祭品檔主：坐多過賣

入廟上香「直出直入」 毋須排隊

家住將軍澳區的鍾先生，每逢農曆新年都到黃大仙祠祈福，他說往年祠內非常擠迫，上香時「插針都插唔入」，但今年人流明顯減少，由排隊入廟到上香可「直出直入」，只需10多分鐘，但求籤區仍有大批人排隊，難保持1.5米距離。

政府呼籲避免聚集，但鍾先生說習慣新年要來「拜一拜」，今年祈求疫情早日結束，稱只要做好個人衛生，風險不太大。第五波疫情未受控，鍾先生認同繼續收緊措施以控制疫情，但一旦確診破千，政府應改為接受與病毒共存。

憂再關宗教場所 檔主：血本無歸

一家三口住深水埗的王先生說，今年為防疫沒拜年，年初一至三已「呆在家」，但傳統每年拜黃大仙，保佑新一年身體健康。他說祠內有神靈保佑，不怕聚集，「有神心便不怕疫情」，但仍憂本港疫情，擔心「變到像外國一日十幾廿萬宗確診」，贊成政府研究收緊措施。

黃大仙祠外賣風車及祭品的檔主則反對再收緊措施，擺檔廿年的王先生說，今年人流已較往年少至少一半，生意慘淡，昨早7時半開檔至中午「坐多過賣」。他稱非常擔心政府在新年期間關閉宗教場所，屆時會血本無歸，「玩完㗎喇，唯有𠵱家走到貨就走」。

（新冠疫情）