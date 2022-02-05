黃大仙祠人流減 祭品檔主：坐多過賣

【明報專訊】因為疫情，黃大仙祠於年初一至三暫停開放，至昨日初四早上7時半重開。昨早所見，人流較往年少，未見大排長龍，有市民形容進祠時暢通無阻，新一年祈求身體健康，盼疫情早日結束，又說不怕廟內人群聚集，「有神心便不怕疫情」。賣祭品的檔販則說昨日人流減半生意慘淡，憂政府再收緊措施會關閉宗教場所。
入廟上香「直出直入」 毋須排隊
家住將軍澳區的鍾先生，每逢農曆新年都到黃大仙祠祈福，他說往年祠內非常擠迫，上香時「插針都插唔入」，但今年人流明顯減少，由排隊入廟到上香可「直出直入」，只需10多分鐘，但求籤區仍有大批人排隊，難保持1.5米距離。
政府呼籲避免聚集，但鍾先生說習慣新年要來「拜一拜」，今年祈求疫情早日結束，稱只要做好個人衛生，風險不太大。第五波疫情未受控，鍾先生認同繼續收緊措施以控制疫情，但一旦確診破千，政府應改為接受與病毒共存。
憂再關宗教場所 檔主：血本無歸
一家三口住深水埗的王先生說，今年為防疫沒拜年，年初一至三已「呆在家」，但傳統每年拜黃大仙，保佑新一年身體健康。他說祠內有神靈保佑，不怕聚集，「有神心便不怕疫情」，但仍憂本港疫情，擔心「變到像外國一日十幾廿萬宗確診」，贊成政府研究收緊措施。
黃大仙祠外賣風車及祭品的檔主則反對再收緊措施，擺檔廿年的王先生說，今年人流已較往年少至少一半，生意慘淡，昨早7時半開檔至中午「坐多過賣」。他稱非常擔心政府在新年期間關閉宗教場所，屆時會血本無歸，「玩完㗎喇，唯有𠵱家走到貨就走」。