涉陪審團新案聆訊延期

可行下或設聆訊轉播

司法機構指出，在新安排下，如有陪審團參與的新聆訊必須進行，法庭會另行通知訴訟各方有關安排；倘若必須進行涉及陪審團的聆訊程序，司法機構將採取額外措施，確保陪審員之間的社交距離增加。繼早前下調法院大樓內人數上限後，法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目將再減少，司法機構或會在可行情况下安排法庭聆訊轉播。

翻查資料，法院和審裁處2020年1月底一度因疫情而將聆訊延期，至5月才逐步重開法院和審裁處的登記處和會計部以作法庭程序，至同年7月法院重開，聆訊才可進行。

截至去年底

逾1700社會事件案已結案

另外，近年大增的社會事件相關案件審理進度備受關注，截至2021年12月底，各級法院接獲逾2000宗相關案件，當中超過1700宗已結案，包括逾九成在裁判法院處理的案件。區域法院須處理約330宗相關刑事案，已結案的約140宗，其餘約190宗尚在處理，因不少案件涉及10名或以上被告，所需審期或超過20至30日；有些待審的案件暫定於2022至2023年底開審，部分因與訟雙方未準備好而仍未排期。

（新冠疫情）