懲教停探監9日 關注組織促擴大視像探訪

懲署：續有探訪者確診 風險增

懲教署前晚（4日）接獲衛生防護中心通知，一名確診者上月13至28日曾多次到壁屋懲教所探訪在囚者 。上述懲教所探訪室設施昨日停止運作以清潔和消毒。

同時，懲教署昨早公布，赤柱​白沙灣懲教所一名懲教人員初步確診，該名人員工作時有戴外科口罩，上班期間一直有探測體溫，體溫正常，沒有出現不適症狀，共同辦公的員工沒有出現病徵。署方已安排院所職員及在囚者測試，並徹底清潔及消毒白沙灣懲教所，該懲教所的探訪服務昨起暫停，直至另行通知。

懲教署表示，近日接連有確診市民進入不同懲教院所探訪在囚者，增加變種病毒株傳入院所引發大規模爆發的風險，故暫停在囚者的親友探訪。其間如有緊急情况，相關人士可致電個別懲教所更生事務組職員聯絡跟進。

社協指安排倉卒

家屬囚友無所適從

社區組織協會幹事吳衛東認為政府只有一日通知期，公布倉卒，家屬及囚友可能無所適從，又形容「諗唔通」署方為何沒有提供後備方案。他理解疫情下懲教署要加強防疫措施，但認為探訪能夠紓緩囚友壓力，為社會、署方及囚友帶來「三贏」，促請政府擴大視像探訪安排或打電話等替代方案，他相信暫停探訪後，署方會有更多人手。

另外，海關公布一名高級關員驗出初步陽性，該關員於香園圍出入境管制站負責處理貨物檢查工作，最後上班日為2月2日。海關表示，香園圍口岸的海關前線員工每3日要檢測一次，其他人員截至昨午的檢測結果均為陰性。

（新冠疫情）