懲教停探監9日 關注組織促擴大視像探訪

【明報專訊】懲教署昨公布有壁屋懲教所探訪者及一名白沙灣懲教所懲教人員染新型冠狀病毒，宣布今日起至本月13日，暫停在囚者親友探訪共9日，包括定罪及還押者。有關注囚權的組織幹事認為有關安排倉卒，冀署方擴大視像探訪安排或打電話等替代方案。
懲署：續有探訪者確診 風險增
懲教署前晚（4日）接獲衛生防護中心通知，一名確診者上月13至28日曾多次到壁屋懲教所探訪在囚者 。上述懲教所探訪室設施昨日停止運作以清潔和消毒。
同時，懲教署昨早公布，赤柱白沙灣懲教所一名懲教人員初步確診，該名人員工作時有戴外科口罩，上班期間一直有探測體溫，體溫正常，沒有出現不適症狀，共同辦公的員工沒有出現病徵。署方已安排院所職員及在囚者測試，並徹底清潔及消毒白沙灣懲教所，該懲教所的探訪服務昨起暫停，直至另行通知。
懲教署表示，近日接連有確診市民進入不同懲教院所探訪在囚者，增加變種病毒株傳入院所引發大規模爆發的風險，故暫停在囚者的親友探訪。其間如有緊急情况，相關人士可致電個別懲教所更生事務組職員聯絡跟進。
社協指安排倉卒
家屬囚友無所適從
社區組織協會幹事吳衛東認為政府只有一日通知期，公布倉卒，家屬及囚友可能無所適從，又形容「諗唔通」署方為何沒有提供後備方案。他理解疫情下懲教署要加強防疫措施，但認為探訪能夠紓緩囚友壓力，為社會、署方及囚友帶來「三贏」，促請政府擴大視像探訪安排或打電話等替代方案，他相信暫停探訪後，署方會有更多人手。
另外，海關公布一名高級關員驗出初步陽性，該關員於香園圍出入境管制站負責處理貨物檢查工作，最後上班日為2月2日。海關表示，香園圍口岸的海關前線員工每3日要檢測一次，其他人員截至昨午的檢測結果均為陰性。