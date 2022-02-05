聶德權籲企業安排在家工作 地產商銀行公會響應 中小企稱水深火熱難擔損失

聶德權昨在港台《千禧年代》說，農曆新年仍有跨家庭聚會，料假期後確診會升。他說目前源頭不明個案增幅很大，社區有逾百宗不明源頭個案，傳播鏈至少有100至200條。

聶又稱，政府擴大在家工作為釋放強烈信息，疫情有惡化趨勢，需減低人流，減少社交接觸，故由公務員帶頭，呼籲私人企業跟隨。他說過去數波疫情實施特別上班安排時，仍有約六至七成公務員要在辦公處所或外勤工作，料今次幅度相若，同時是次動員參與防疫抗疫工作的人數更多更密。

料在家工作影響餐飲零售

中小企憂過年後現倒閉潮

特首林鄭月娥昨稱已聯絡地產建設商會及銀行公會響應在家工作。香港地產建設商會昨發聲明，表示商會響應，鼓勵會員盡可能安排員工在家工作；銀行公會亦呼籲會員銀行檢視辦公室及分行的運作安排，以減少聚集，保障員工及客戶安全。本報昨獲10間機構回覆已實施在家工作或分隊工作，包括港鐵、中電、港燈、中華媒氣、馬會及地產商等（見表）。

廠商：前線難隨 廠戶未必跟

不過，有中小企表示難實行在家工作。香港僱主聯合會總裁龐維仁稱，不少中小企說目前水深火熱，人手短缺下，在家工作生產力將大減，再要應付支薪及交租，將難以營運。他又稱，在家工作將有大量連鎖反應，如社區人流少會打擊零售及餐飲業，預料過年後會有不少中小企倒閉，屆時失業率上升。他建議政府扶持中小企業，應對疫情帶來的損失。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席、金屬廠商劉達邦表示，大部分中小企難在家工作，如製造業要現場評鑑樣板，零售業等則要前線工作，或只有銀行等寫字樓工種才能在家工作。他認為，雖然疫情愈來愈差、病毒傳播率高，但目前重症及死亡個案少，除非公司有人確診，否則廠戶未必跟隨。

明報記者

（新冠疫情）