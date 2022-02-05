大埔檢測排隊3句鐘 長者：好辛苦

林鄭：會增檢測站 盼市民諒解

面對市民排長龍檢測，特首林鄭月娥昨稱會盡最大努力增加病毒檢測站，對於不少市民需要排隊檢測表示「不好意思」、「希望市民諒解」，又建議若非需要強制檢測的市民可選擇快速抗原檢測。

太和體育館社區檢測中心位於太和商場平台，昨午約3時半的人龍沿着平台的兩層樓梯排到地下，數百米人龍先在邨內繞了一個圈，隊尾再一直伸延至附近的神召會康樂中學籃球場。

73歲的徐先生住太和邨翠和樓，上月29日起已因大廈有確診、驗出污水陽性等要每日檢測，至昨日已驗5次，惟由於翠和樓連日繼續發現個案，需多驗4次。他說早前數次只需排1小時，尚可接受，但近日愈等愈久，前日排了兩小時，昨由中午起排近3小時，至傍晚轉冷仍未能檢測，幸有穿夠衣服，但他「腳力唔好」，前日起已帶備摺櫈，仍感非常辛苦，「坐坐下又要企起身行兩步，坐又唔係，企又唔係，坐得耐又腰骨痛」。他批評政府安排不周到，應在邨內增流動檢測站，並讓長者優先。

有太和邨民前後要驗9次

福和樓居民自前日至下周三共需驗5次，昨驗第二次的吳女士不滿檢測中心預約爆滿，在家工作的她要來排隊，但排近3小時仍未能驗，影響工作，只好與丈夫輪流排隊。

（新冠疫情）