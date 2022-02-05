公院10員工染疫 14同事列密切接觸者

醫管局公布，靈實醫院一名病人服務助理、將軍澳醫院一名抽血員、聯合醫院一名病人服務助理、明愛醫院兩名護士、瑪嘉烈醫院一名負責清潔的運作助理及一名內科病房健康服務助理、仁濟醫院一名負責運送病人的外判支援員工、青山醫院一名病人服務助理及天水圍醫院一名文員確診或初步確診新冠病毒。

無眼罩見染疫童 兩職員送檢

另外，一名7個月大確診幼童及其母親於1月26日到兒童醫院作營養諮詢，其後母女均確診，其間幼童沒戴口罩，而面見幼童的營養師及病人服務助理皆沒戴眼部保護裝置，二人需檢疫。劉家獻說，由於疫情嚴峻，會提醒醫護見病人時應按照風險戴合適裝備。

劉家獻稱暫受影響職員共30至40多人，分別為受感染職員及其密切接觸者，目前人數不多，受影響的服務亦不多，會密切注意情况並調動人手，「每個同事可能要做多少少」。

醫局：受影響服務不多

香港護士協會主席源志敏認為，有別於第三及第四波疫情，Omicron變異病毒株「愈來愈似流感」，所以很少感染者需入住深切治療部或需駁呼吸機，加上醫管局近期更改出院準則，病人毋須留院那麼久，認為目前人手可應付，亦未見有病房因有醫護確診或被列為密切接觸者而需停服務。

（新冠疫情）