興平樓直橫傳播14戶 多封一天 料葵涌邨居民引發 醫生疑因遲封逸葵樓走漏

第五波逾20次直或橫傳播

興平樓要延長圍封，訪客措手不及。陳小姐（化名）與8個月大女兒於農曆新年到母親的興平樓寓所居住，原打算昨外出買嬰兒物資，但前晚突然封樓，她昨早9時向政府人員要求奶粉及尿片等，至昨晚7時才送達，而午餐飯盒也在昨午3時才送來，又不可外出買嬰兒物資，她只能煲粥水給女兒吃。她說擔心興平樓像葵涌邨一樣持續圍封，憂缺嬰兒用品，而嬰兒食用的肉碎粥需用新鮮食材，擔心不夠用，「圍封是可以的，為了安全，但物資上可以做好一點」。

興平樓居民羅太說自己獨居，被圍封感覺如同坐監，感到不開心。她說目前家中物資充足，惟擔心繼續圍封，物資會不夠，當中最大問題是食物。

興平樓近日出現多宗陽性個案，政府在年初二（2日）發現大廈累計有6宗位於3個樓層21室的個案，認為大廈出現垂直傳播，故撤離20和21室居民；前晚政府再封該大廈檢測，發現多宗初步陽性，決定延長圍封，最快今早解封。

徐樂堅：非如逸葵樓散發式爆發

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，興平樓累計14個單位共26人染疫，除了已撤離的20和21室，新個案主要集中在19和42室，故全廈19及42室居民要撤離，另9樓和10樓疑橫向傳播，該兩層13至24室居民要撤離。

被問為何不像葵涌邨逸葵樓連封5日，衛生防護中心總監徐樂堅稱逸葵樓是散發式爆發，興平樓是疑出現垂直和橫向傳播，兩者情况不同。

日前確診的興平樓個案已被列葵涌邨相關群組，張竹君昨稱有葵涌邨個案曾到興平樓用膳，出現傳播。翻查資料，葵涌邨在1月19日曾被圍封，20日解封，當日一名住逸葵樓、20日發病的50歲男子（第13,243宗）在21日到訪興平樓，而逸葵樓在21日傍晚才再被封。張昨未有確認興平樓的爆發是否由該50歲男子引起。

昌運中心6宗 逸葵住客曾訪

此外，大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣前晚因污水陽性而封區，至昨發現5宗初步陽性及1宗不確定。翻查資料，住逸葵樓的45歲男子（第13,430宗），1月21日曾到昌運中心地下瑞峰軒。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，相信現時社區上大部分個案都源於逸葵樓封區太遲、走漏個案到社區，若逸葵樓首次圍封時可延長一兩日，現時疫情「唔會咁淒涼」。不過，他認為現時市民警覺較高，興平樓出現像逸葵樓一樣的大爆發風險較低。

另外，黃大仙翠竹花園第14座、西營盤第三街毓明閣第一座昨因出現個案而被圍封，啟德嘉匯第1至3及第5至9座、深水埗鴨寮街及大南街一帶多幢大廈，因污水陽性要封區檢測，其中鴨寮街封區範圍，與日前出現傳播的穆斯林教會Hazrat Siddique Akbar Society僅一街之隔。

明報記者

（新冠疫情）