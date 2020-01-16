第六輪抗疫基金200億 全用於受影響行業個人

以往基金包括建設施買物資

林鄭月娥表示，第六輪防疫抗疫基金將以第五輪為藍本，不少於200億元，全用於受影響行業及個人，即599F章下被勒令關閉的處所、被禁晚市堂食的餐飲業、暫停面授課後受影響的校車等。她說，防疫抗疫基金經常被指遺漏某些受影響群組，她與政務司長已要求每個政策局認真審視有何遺漏、來自業界及立法會議員的要求，盼「在可能範圍內有比較正面的回應」。

林太形容今次「力度大」，因以往多輪注資有逾千億元，但很多錢並非直接給處所及個人，另包括政府興建設施、買物資、醫院管理、保就業計劃等，以往多輪防疫抗疫基金用在處所及個人涉款不超過500億元，但今次一次已申款不少於200億元。

重設火眼實驗室 檢測量增至30萬次

鑑於疫情愈趨嚴峻，林太稱現時每日檢測量達13萬至14萬次，目標要提升至20萬次，並將於本月內在馬鞍山體育館重設火眼實驗室，估計啟用後本港每日單管（即非混樣）檢測量可增至30萬次。她又稱，已採購數以千萬計快速測試包，預料下周陸續抵港後，會參考過去向全民派口罩的經驗，或可利用郵政局，按郵箱派發；而為加強追蹤能力，政府正籌備第三個個案追蹤辦公室。

目前的社交距離措施生效至本月17日，林太表示，下周二（8日）將與行政會議商討進一步通過規例作收緊，另為了配合本月24日推行的「疫苗通行證」，下周二將向行會申請修訂599F章，擴大表列處所範圍（見另稿）。

張宇人認為，在599F章納入更多處所並無問題，但要確保受影響處所獲資助，且疫情受控時，政府要快速放寬社交距離措施。對於若要將交通工具納入疫苗通行證範圍，他關注如何執行，「繁忙時間搭巴士、搭地鐵，點樣檢查針卡呢？」他認為要將擾民及經濟損害減至最低。

（新冠疫情）