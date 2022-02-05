「疫苗證」逐步加至3針 擬擴至商場宗教處所

政府昨沒公布禁止宗教活動，林鄭月娥表示希望暫停宗教聚會，周六周日見人違規聚集會即時執法。

至昨日，本港首針接種率為79.8%，80歲以上不足32%。林太形容「未去到讓我們放心的接種率」，現要「用盡工具讓市民打針」。她說，若數個月後接種率仍未達九成，「當很多地方開（關），內地又九成多（接種率），香港怎辦？」，屆時香港會面對非常困難的局面，市民一定要明白後果。被問擴大表列處所後會否涵蓋公共交通工具，她說此措施有爭議，執法方面亦需考慮，且行會尚未討論，暫不會公布有意納入的處所。

院舍新住客至少打1針

林太又稱，第五波疫情約有1300名患者入院，僅5名60至94歲患者需氧氣治療，其中一人危殆，5人全部無打針，清晰說明長者應馬上打針。

社署昨亦公布，從3月14日起所有新入住安老院及殘疾人院舍的住客，除非持有醫生簽發的豁免接種證明，否則必須最少接種一針新冠疫苗方可入住，而只接種一針的住客需在首針接種日計算的8周內打第二針，才可繼續居於院舍。

已打兩針的市民曾小姐說，朋友打第三針後身體反應強烈，且染Omicron的病徵不嚴重，自己仍未決定會否打第三針。她認為若要求打三針才可出街食飯，「個政府真係太強權啦，限制人身自由的措施，與疫症嚴重性不成比例」。

（新冠疫情）