新個案近半不明 推全民自願快驗 靈敏度八成 梁子超：倘做一次對斬鏈「非特別有用」

官員：九成接種前 多次全民驗

有政府官員透露，若疫情未減退，全民快速檢測不會只做一次，在達九成疫苗接種率前，會推行多次全民自願快速檢測，並計劃每次要求市民在數日內完成快驗。

本港昨增131宗陽性個案中，130宗屬本地感染，並有195宗初步陽性。59宗源頭不明個案中，10人住深水埗。衛生防護中心總監徐樂堅形容疫情不樂觀，過去4日每日破百宗且上升，每日源頭不明佔本地個案比例由1月初少於10%，升至昨45%，累計近220宗源頭不明，料個案與源頭群組有超過一代傳播，已較難找到隱形傳播源頭。

59宗源頭不明 深水埗佔10

防護中心：續圍堵 爭時間谷接種

林鄭月娥說疫情雖非失控，卻愈來愈嚴峻，恐怕未見第五波高峰，而無論嚴峻到什麼程度，特區政府每日努力不懈抗擊疫情，「不會投降」，希望市民不要放棄，重申圍堵仍是最好政策，目標仍是「動態清零」。徐樂堅稱現有很多隱形傳播鏈，仍須圍堵，確保醫療體系不會崩潰，尤其年長者接種率低，一定要用圍堵策略確保有充足時間提高接種率，「（策略）先至有改動的可能性」。

竹篙灣逐步改收無病徵患者

隨着個案大增，政府將隨時啟動應變措施，包括逐步將竹篙灣檢疫中心變為社區隔離設施，用作隔離無病徵患者，因很多Omicron患者沒病徵甚至毋須治療，次密切接觸者及密切接觸者亦逐步家居檢疫。林太稱醫管局及衛生署已制訂指引，會以風險為本，按市民年齡、居住狀况決定是否家居隔離，屆時需佩戴電子手帶。

林太亦宣布已採購數以千萬計新冠病毒快速自我測試包，相信下周陸續到手，屆時會推行全民自願快速檢測。她形容快速抗原檢測的輔助功用有效，但非代替核酸檢測。被問為何不推全民檢測，她說前年普及社區檢測178多萬人，找到45宗陽性，成效率0.0025%，但以年初二為例，逾13萬次檢測找到130宗陽性，比例為0.094%，較普及社區檢測效益高38倍，強調當資源並非無限之時，一定要用在最有效益的地方。

購千萬計測試包派發

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，快速抗原測試敏感度及特異性有一定局限，尤其Omicron的S蛋白變異多，政府須留意試劑對Omicron敏感度如何。被問全民快速測試的作用，他相信是「象徵式」希望市民留意情况並檢測，「但一次測試對斬斷傳播鏈，不是特別有用」，亦不能過分依賴快速測試。他說須設配套方便市民盡快覆檢及送院，如現病徵則應做核酸測試。

相達生物科技董事長招彥燾稱，政府向其公司購買數以百萬計測試套裝，每個售價為「雙位數」，其測試獲美國食品及藥物管理局緊急使用授權，檢測套裝「靈敏度」達84.2%；當樣本Ct值為30或以下，檢測結果的準確度則逾98％，即容易測出病毒量高的人。據其網頁簡介，測試套裝約需20分鐘有結果。本報昨向特首查詢採購快速抗元測試有否招標，至截稿沒回應。

明報記者

（新冠疫情）

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