賀歲馬首閉門跑 投注額18.63億破紀錄

每年的賀歲賽馬日馬場均人頭湧湧，但是受新冠疫情影響，2020年賀歲馬首次以「半閉門」形式舉行，兩個馬場入場人數不足1萬，除馬會董事、職員、馬主、練馬師、騎師及傳媒外，只准預訂沙田馬場餐廳用膳的約8000人入場；去年進一步不予公眾入場，只有609人入場；今年則連馬主、會員及傳媒等亦不准入場。

馬主會員同禁入場 投注站全關

今年賀歲馬首次「閉門」舉行，雖然全港投注站關閉，馬迷主要以電子方式投注，全日投注額達18.63億元，按年增加2000萬元，微升1%，是歷來賀歲賽馬日新高。

馬會表示，所有須在場當值員工，均須於最少14天前完成接種兩劑疫苗，並在出席賽事日前通過聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測及快速測試，入場前接受體溫檢查及在場內戴口罩，並掃描「安心出行」。

昨午12時許首場賽事開跑前，馬會主席陳南祿、行政總裁應家柏、一眾練馬師及騎師，透過電視及不同賽馬直播節目和頻道向市民拜年。應家柏表示，老虎在中國神話和文化中象徵勇敢、智慧和力量，這些同時是香港「我做得到」精神的特徵。

昨天全日焦點賽事為賀年盃，最終由練馬師呂健威訓練的馬「超好日子」，在騎師巴度策騎下勝出，但去年賽後由財政司長陳茂波頒發賀年盃一幕並未再出現。

車公廟續人多 早上籲擇日參拜

另外，每逢大年初三不少市民都會到沙田車公廟求籤祈福，昨日所見廟內繼續人頭湧湧，不少人排隊等候入內上香和轉風車。華人廟宇委員會昨早10時前在facebook發帖，指車公廟內人數接近上限，建議信眾考慮其他日子再參拜，截至下午5時半有超過1.6萬人次進廟。

（新冠疫情）