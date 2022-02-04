研究：Omicron「BA.2」傳染家人機率高逾三成

研究由哥本哈根大學、丹麥國家血清研究所、丹麥科技大學等進行，分析2021年12月至2022年1月感染Omicron的8541個住戶數據，檢視6419個及2122個感染「BA.1」或「BA.2」住戶於7日內傳染同住家人情况，發現「BA.2」患者傳染家人的二代侵襲率（Secondary Attack Rate，簡稱SAR）為39%，比「BA.1」患者29%高，顯示「BA.2」傳播力較「BA.1」強。

不論感染Omicron「BA.1」或「BA.2」的已打針或加強劑者，其SAR均比無接種者低，已打加強劑者的SAR則最低；而疫苗保護作用對於「BA.2」則較「BA.1」低。研究指出，「BA.2」本質上較「BA.1」更具傳播力，其擁有的免疫逃避特性（immune evasive properties）進一步減低疫苗保護性，但同時強調已打針或加強劑者的傳播力及受感染風險較無接種者低，反映疫苗作用仍顯著。研究又指，未打針者具較高傳播力，較可能在兒童無打針的學校及日間託兒所造成更廣泛傳播。

巴裔婦衍生群組累計近700人 疫情第二大

油麻地香港海景絲麗酒店上月疑發生交叉感染，檢疫期間染疫的43歲巴基斯坦裔女子完成檢疫後將Omicron「BA.2」帶入社區，屬本港首現此病毒株社區傳播。其衍生的「香港海景絲麗酒店（12樓）／東滿樓／逸葵樓相關群組」至本月2日累計有694名患者，暫為疫情以來第二大群組，僅次於第四波疫情累計732名患者的歌舞群組。

（新冠疫情）