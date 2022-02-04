公院負壓牀七成滿 準備開二線牀

醫管局總行政經理劉家獻稱，昨日共有1246名患者分別在北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱臨時醫院）、醫管局傳染病中心、位於亞博館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，早前公布的77歲婆婆（第13,400宗）仍危殆，其餘患者情况穩定，而醫管局周三起放寬患者出院條件，昨日的過去24小時有53人出院。

劉家獻稱，臨時醫院約有800張牀，現約500人留醫；亞博館約有1000張牀，現約440人留醫；其餘患者在公立醫院留醫，而公院現有約1178張負壓病牀，使用率約七成，當中有新冠病毒以外其他傳染病或需隔離的病人；暫時深切治療部僅一名染疫者留醫，30至40張負壓病牀可隨時使用，有需要可增至過百張，並正準備二線隔離病牀，料可提供約600張牀。他又稱，若更多長者或長期病患者染疫，更大可能需接受深切治療，籲市民及早接種疫苗減風險。

另外，特首林鄭月娥昨到亞博館、臨時醫院和明愛醫院，以及兩所檢測承辦商。特首辦其後公布，過去一個月全港社區總檢測次數逾350萬；承辦商現平均每日共可做不少於10萬次核酸檢測，政府目標是在本月中前將檢測量增至日均約20萬次，以應付突如其來的需求。

（新冠疫情）