政府擴在家工作安排 籲僱主跟隨

非必須服務暫停

公務員事務局表示，疫情有惡化趨勢，政府需採取進一步措施，大幅減少社區人流和社交接觸，阻止病毒在社區海嘯式傳播。實行特別上班安排期間，政府部門繼續維持緊急和必須公共服務，為減少政府大樓和辦公室人流，呼籲市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法以獲所需服務；市民進入或身處政府大樓或辦事處時，必須戴口罩，遵從感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」App、體溫檢測和人流控制安排。

各部門服務相應調整。郵政總局及尖沙嘴郵政局明日（5日）提早於下午1時關閉，郵政總局後日暫停服務，其他郵政局營業時間不變。醫療輔助隊今起只維持必要公眾服務，包括抗疫工作、美沙酮診所運作及非緊急救護車服務，逢周末及公眾假期於單車徑及郊野公園的急救服務暫停。

立法會行管會已同意秘書處響應政府呼籲，包括安排職員在家工作，負責為立法會會議或委員會會議提供服務及維持秘書處基本運作的職員及值勤人員除外；今日至2月11日的會議改以遙距形式舉行，包括多個事務委員會會議，多為《施政報告》政策簡報會，其間並無大會會議。

（新冠疫情）