疑兩宗Omicron 穆斯林教會：禮拜前會脫罩洗口鼻

許樹昌：地面近距離接觸 同場者有風險

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，與患者同時段崇拜者要檢疫，同日去過教會者要強制檢測。中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，穆斯林信徒禮拜時，與地面有較近距離接觸，患者噴出帶病毒的飛沫也會積聚在地面，他認為同場其他人也有感染風險。

Sajid Mahmood說，兩名染疫者都是巴基斯坦裔，同在1月28日下午2時20分來禮拜。該禮拜堂可容69人，以他所知當時有10多20人參與禮拜，並有一人帶領。他稱地上貼了膠紙標記，信眾需4個人一組崇拜，每組需相距1.5米距離。

他又稱，在禮拜前信眾都要洗臉、嘴、鼻、手臂及腳，才可開始禱告。教會安排信徒在獨立廁所中清潔，而帶領禮拜的人會確保所有人戴上口罩才會開始。據他昨日所知，當日同時段帶領禮拜者已被檢疫，相信亦在找其他同時段崇拜的信眾。教會門外及大廈昨已貼上寫有巴基斯坦、孟加拉等多國語言的告示，通知曾去過教會者盡快檢測。他稱不擔心教會爆疫，「可以控制到的，好似現在一早知道，就可以醫治」。

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