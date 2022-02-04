疫傳最少4院舍 願打針院友倍增 安老協會：昔老鼠拉龜 今家屬要求安排

水邊圍邨疑垂直傳播 蔭裕樓兩初陽

昨日121宗本地感染中，90宗與其他個案相關，其中元朗水邊圍邨碧水樓兩個上下相連18室單位有居民染疫，疑現垂直傳播，部分居民或須撤離檢疫。至於前晚被圍封強制檢測的葵涌石蔭東邨蔭裕樓找到兩宗初步陽性，大埔太和邨翠和樓也有1宗初步陽性。

至於出現大爆發的葵涌邨，昨天沒新增涉疫單位，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱全邨累計447人染疫，涉及216個單位。翻查資料，葵涌邨這一波爆發，首名染疫居民1月19日確診，至昨日已15日，仍繼續有居民驗出陽性。邨內多幢大廈一度要圍封，逸葵樓圍封時間最長，1月21日起被圍封，1月28日解封，但該大廈疫情一直沒「斷尾」，部分居民在解封後才驗出陽性，其間已到訪不少地方，例如前日確認陽性的一名67歲逸葵樓男居民（第14,348宗），在解封當日立即到訪新都會廣場潮庭，其後數天又到過最少3間食肆，部分更是在他1月30日發病後才到訪。

葵涌林護長者之家疑院內傳播 逾60院友須撤離

位於葵涌安蔭邨豐蔭樓的香港聖公會林護長者之家繼1月31日一名護理員確診，昨日多一名照顧員驗出陽性。張竹君表示，兩名染疫職員相識，但在不同部門工作，分別在同層兩邊工作，沒交集或共膳，懷疑院舍內有傳播，60多名院友須送檢疫。香港聖公會林護長者之家表示，該照顧員最後於2月1日早上上班，主要工作地點是院舍7座，主要協助院友起居照顧，上月31日檢測結果陰性；除上述員工，目前收到員工檢測結果均為陰性，院友抗原快速測試亦為陰性。

陳志育料倘爆疫起碼七成院友中招

香港安老服務協會主席陳志育表示，葵涌邨爆疫反映Omicron傳播力驚人，加上綜觀第三、四波疫情院舍爆發情况，相信第五波一旦有院舍爆疫，爆疫院舍會有至少七至八成院友受感染，而許多院友年老體弱或有長期病，對情况感到擔憂。

陳志育說，之前本港疫情平穩，院友接種疫苗情况如「老鼠拉龜」，爆發第五波疫情後變種病毒「殺到埋身」，過去數周不少院友家屬主動要求院舍為院友安排打針，願意打針的院友較上一波疫情增加一倍，目前「爭分奪秒」提升院友接種率，到診外展醫生及私營醫療機構正陸續安排到院舍為院友打針。

明報記者

（新冠疫情）