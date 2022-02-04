魚檔再有人中招 紅磡街市今關閉

佐敦新新酒樓馬鞍山時代冰室有確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，馬鞍山時代冰室有兩名工作人員確診，曾經去過的食客要留意情况並接受檢測；佐敦莊士倫敦廣場的新新酒樓則有4名工作人員確診，相關密切接觸者須檢疫。據新新酒樓facebook專頁，酒樓在1月17日已暫停日市及晚市營業，1月26日起至1月30日每日下午3時至7時開放讓客人換領年糕。

翻查資料，居於東涌映灣園4期聽濤軒第16座的74歲女士（第14,067宗）、居於旺角翠園大樓1期的51歲女士（第14,315宗）、居於沙田碧濤花園1期百利閣的48歲女士（第14,319宗）及居於深水埗建新大樓的50歲女士（第14,320宗）均曾在1月29日去過新新酒樓。

商戶驗出陰性方可開檔

另外，紅磡街市地下魚檔「回味鮮魚」有兩名檔販染疫。食環署昨午6時提早關閉街市，今日亦會關閉清潔，檔戶要驗出陰性結果才可返街市工作，如一切順利，將於周六重開。

民建聯紅磡區議員林德成昨在facebook直播表示，昨日派口罩及快速檢測套裝予商戶。紅磡街市檔販波哥在直播表示「唔係好高興」，因不少檔販準備今日年初四啟市，但明白疫情下，政府「一定要封街市消毒清潔」，呼籲全街市檔主及員工今日完成檢測。

翻查資料，2020年8月紅磡及土瓜灣街市有多名魚販確診，當時港大專家袁國勇認為魚檔潮濕及低溫，病毒存活時間長，並經手觸摸、老鼠等擴散；或因魚販一起吃飯、飲酒交叉感染。

（新冠疫情）