初三沙田商場靜 逾百人12℃雨中等檢測

未隔1.5米 居民憂更易感染

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨提醒檢測的市民要留意人龍，並盡量戴好口罩，與前後的人「隔疏遠啲」站，並保持手部衛生。

沙田昨現6宗不明源頭個案，其中一人住沙田好運中心松林閣，該廈居民吳太對此表示擔心和驚訝，稱如大廈遭圍封會不便，「不讓你出入都夠死」；不過她不打算備糧，亦說已打三劑新冠疫苗，不怕染疫。一家三口住松林閣的九巴女工楊女士亦擔心被圍封，怕因此無法工作，且十分麻煩，昨午打算去買糧食。

另外，沙田污水驗出陽性，涉希爾頓中心、偉華中心、沙田中心、新城市廣場、帝都酒店、沙田法院大樓、新城市商業大廈、新城市廣場、沙田公共圖書館、沙田婚姻登記處、沙田大會堂、源禾路體育館、水務署沙田鹹水增壓抽水站、沙田賽馬會泳池、沙田賽馬會公眾壁球場等，住客、清潔工、保安等分別要檢測。

食品店4小時未發市

疫情下的沙田新城市廣場，昨午人流如常暢旺，但有時裝店職員稱即使人流與平日無異，惟入店的客人明顯大減。至於鄰近的沙田中心，開業近10年的乾貨食品店老闆張小姐稱，沙田一向人流多，從未試過像昨天冷清，上午11時至下午3時一直未開單。她說平時生意不錯，同一時段應已開單，「個個都去了做檢測，平時這裏很旺」。同商場的時裝店老闆鄭先生說，生意本已受疫情影響，近日污水驗出陽性，估計商場人流少一半以上，生意再受打擊。

商場人流減，但瀝源社區會堂檢測中心外大排長龍，人與人之間沒保持1.5米距離，有人憂慮反增感染風險。家住大圍、66歲的黃女士昨排隊逾一小時，雖然天氣寒冷，但表示無辦法。她於1月29日曾到大圍街市，「只買了一斤蝦就走，都被『捉到』」，今年已不敢拜年，只留家打麻將。

朱先生與妻子居於有人染疫的博康邨，昨排了個多小時，他說今年過年不敢四處去，團年飯和開年飯都在家吃，亦叫已搬走的子女勿回來吃飯。

（新冠疫情）