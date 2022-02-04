人流未大減疫情步步升 沙田高危 33源頭不明再新高 許樹昌籲企業安排在家工作

沙田昨7宗不明 污水陽性15處強檢

本港源頭不明個案持續上升，未計昨日個案，1月27日至2月2日的一周內錄得106宗，其中九龍城最多，有16宗，主要集中土瓜灣一帶；葵青區亦有15宗，主要在葵涌。昨日33宗源頭不明個案中，以沙田區最多，佔7宗，另沙田因污水驗出陽性，約15處地方的居民、保安或清潔工等強制檢測（見另稿）。

張竹君：涉團年飯群組「數唔到」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，源頭不明個案愈來愈多，相信社區有很多傳播鏈，「根據外國經驗，Omicron的傳播可以幾何式上升，我們比較擔心可能有愈來愈多個案，可能是數以百計或再多個案，對香港的醫療設施有所負荷」。她又說，近日亦錄得涉團年飯的家庭群組，「數唔到有幾多，因為都唔少」，呼籲市民盡量留家，如無必要不要相聚。

此外，昨日新個案中，6人是清潔工，分別在大圍新翠邨、沙田科學園、中環置地廣場、荃灣港安醫院、屯門區和慈雲山慈康邨等地工作。張竹君表示，估計是現時檢測較以往方便，清潔工若發現附近有確診，會做更多檢測，故容易找到相關個案。

6清潔工確診 工會促增裝備保障

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，清潔工較容易接觸病毒，但他們未必受過防感染訓練，加上Omicron傳播力強，故較多清潔工受感染，而據葵涌邨經驗，清潔工一旦染疫，容易將病毒傳開去。他認為清潔工應盡快打第三針疫苗，亦應加強裝備，雖然他們難長時間戴N95口罩，但應戴眼罩、手套和穿防水保護衣，並要加強穿戴保護衣及防感染培訓。

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，現時病毒傳播能力更強，清潔工人須於多人出入地方工作，並可能接觸排泄物及嘔吐物，很多工友都擔心染疫，「每日返工都提心吊膽」。他說現時大部分公司只提供有限防疫裝備，一日僅一個口罩、防飛沫面罩「唔問就無」，且工友未必有足夠防疫培訓，例如經稀釋的漂白水要在24小時內使用等，增加工作期間感染風險。

黃促請政府支援，如提供消毒用品或津貼予清潔工，各公私營機構體除要提供足夠裝備及培訓，亦應盡量增加人手應付疫情下額外的清潔工作，並呼籲當局將新冠病毒列為職業病，以免工友「手停口停」。

社區人流跌兩成 減幅不及過去數波

政府發言人昨表示，本港疫情非常嚴峻，源頭不明個案由1月28日的6宗，增至昨日的31宗，污水陽性樣本由11個增至21個，遍佈全港，多條隱形傳播鏈活躍於社區，有蔓延全港各區及持續增加之勢，情况令人憂慮。政府已採取一系列社交距離措施，但據公共交通工具載客量，過去一段時間本港人流僅較平日跌約兩成，少於過去數波疫情人流跌約三至五成的水平，且農曆新年期間市民仍有不少活動，預計農曆新年後，感染個案數字或大升，甚至出現幾何式上升。

許樹昌表示，源頭不明個案遍全港，全港風險都很高，沙田特別高危。他認為社交距離措施有一定效用，否則個案會幾何式上升，但現時病毒「正與我們扯大纜」，呼籲企業跟隨政府安排員工居家工作，減少社區人流。

許又說，要遏止這一波，估計可行方法包括進一步收緊社交距離措施，例如再收緊食肆每枱人數及關閉宗教場所等。

明報記者

（新冠疫情）

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