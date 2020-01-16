疫情阻隔至親 女生孤身迎戰DSE

嘉穎就讀的德蘭中學，教師和中六級學生接種率達標，該級去年10月已恢復全日課。她原以為可一直上全日課至DSE開考，但至上月，第五波疫情來勢洶洶，未幾政府宣布中學中一至中五停課，該校為穩陣起見，全校劃一網課，「本身很期待陸運會的畢業班歡樂跑，很有紀念意義，現在不用想，和同學更由在學校見，變了屏幕見」。

獨自過年 掛念嫲嫲湯水

在內地做生意的父母未能陪伴在側，迫使嘉穎訓練自己處理家務雜事，每天溫習到下午5時許，便下廚準備晚飯，「但有時烚蛋送飯便一餐，有時更懶，直接將蛋打進飯煲，整個煲拿起開餐」。她說每次吃着隨便煮的飯菜，也教她想念以往與嫲嫲同住的日子，但嫲嫲目前在內地休養腳傷。

每逢周末，嘉穎和父母視像見面可聊上一小時，「他們不會問我溫書進度，可能怕我有壓力」，她亦怕雙親擔心自己的學習進度，常常督促自己專心溫習，每天遵照自訂的時間表，溫書至深夜11時才就寢，但是獨自應付DSE難免感孤單，每當為溫書進度感焦慮，她便在心中自勉，「每次覺得（溫習課題）很難，會跟自己說，做了先，至少將今天的難題先解決」。

德蘭中學校長葉妙顏說，疫情橫跨兩年，相信網課對學生影響很大，亦因而感到很大壓力。她認為學校的支持不可或缺，「一定要盡量back up（支持）學生，例如安排一個老師照顧幾名學生，是刻意照顧」。她又形容「路是人走出來」，希望學生在艱難時刻切勿放棄，咬緊牙關面對挑戰。

（新冠疫情）