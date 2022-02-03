學校數據卡幾天耗盡 改用母手機網絡 網課常斷線「被缺席」 鐵皮屋生：很崩潰

明報記者 鄧佾文

鄉郊接收差 冷天關門即斷

由於鐵皮屋位置網絡信號欠佳，阿冠上課不時斷線。他提到在寒冷日子，全屋唯一通風的門不能關上，否則網絡便會即時中斷，有時要抵受冷風上課數小時。有次網課期間，老師向他發問，但網絡不穩以致他無法回答；當重新連線，他則被系統限制在等候室，要待老師批准重返「課室」，豈料一等便夠鐘下課。亦有老師見他未回答提問，多次誤會他「掛機」，「曾有老師數三聲，我未能作聲回應，便當我缺課」。

重新連線等候加入 等到下課

眼見兒子上網課面對不同問題，阿冠媽媽致電班主任報告情况，獲對方回覆「上得幾多得幾多」，她聽罷覺得每班同學不少，明白老師有時或不知學生斷線，但自己又沒可能每次斷線就致電學校，怕騷擾其他學生上課，她曾暗忖「沒網絡就算吧，阿仔可放棄（停課期間）一星期的課」，詎料政府延長全港學校暫停面授課堂多兩周，至本月21日。由於是跨區學校，故阿冠未有每天回校尋求老師協助，亦為了省車錢、飯錢，遂沒選擇流連快餐店上網課。

患過度活躍、抑鬱 情緒波動

兩母子因停課長期留家，增加摩擦。阿冠媽媽說，兩年前經朋友介紹，由土瓜灣劏房搬來鐵皮屋，盼患過度活躍症和抑鬱的阿冠，閒時到屋外大自然環境蕩蕩、打波作樂，紓緩情緒；沒想到卻因上課不順利，加上一直參加的遊戲治療課暫停，兒子情緒變得波動、暴躁，媽媽也束手無策，「疫情以來，他試過砸爛5部電視，也試過向牆揮拳」。

居於百餘方呎斗室，阿冠可隨便數出多個缺點，「晚上老鼠聲很吵、打風會水浸、夏天多蚊蟲、冬天不夠暖」，這段停課日子，他一直期待復課與同學見面，「最想回校與朋友夾band」。身為家庭支柱的阿冠媽媽說，疫下鐘點服務、幫人照顧小孩等「炒散」工作大減，生計受影響，希望疫情過後有多些工作，亦想兒子別因網課斷線，失去學習的興趣。

教育局回覆本報稱，在支援基層學生方面，局方去年透過優質教育基金撥備15億元，推行為期3年的計劃，經學校向有經濟需要學生借出流動電腦裝置及提供上網所需器材，包括可攜式無線網絡路由器及流動數據卡；又提醒學校保持校園開放，讓有需要學生回校，利用學校設施作電子學習。

（新冠疫情）