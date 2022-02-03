婦除夕收檢疫通知 等35小時入竹篙灣

謝小姐說，周一下午2時收到衛生署通知，指他們曾與確診者接觸，須入住竹篙灣檢疫中心，該署職員稱車隊會在當晚8至12時前來接送。謝小姐稱，親友於當晚陸續入住檢疫中心，其表妹於晚上8時半首個出發，然而至凌晨1時，衛生署才通知車隊正於北角前往荃灣接送他們一家，由於當時母親已入睡，她要求改為翌日接送。

女：致電衛署 3次無人聽2次稱非負責

她續稱，至前日大年初一早上9時，衛生署車隊抵達其家接送，惟驗出母親體溫超標，故送往仁濟醫院檢查，謝小姐與父則先行入住檢疫中心。謝母當日早上11時到達醫院，傍晚6時許驗出病毒呈陰性，並已退燒。

謝小姐稱，她曾多次致電衛生署熱線查詢，但母親仍不獲安排送入竹篙灣，至當晚9時半，她致電民安隊熱線，終在11時50分獲回覆，而母親則於10分鐘後獲安排上車，抵達竹篙灣時已是昨日凌晨1時許。謝說，她曾六度致電衛生署熱線，當中3次無人接聽，兩次接聽職員稱非他們負責，一次僅留下資料，批評署方不斷拖延，其間「無人發現、無人跟進」。本報已向衛生署查詢，至截稿前未回覆。

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