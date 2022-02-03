立會職員列緊密接觸者 林哲玄：暫毋須視像開會

該名管事的親人於1月30日發病，雙方曾在1月25日一同晚膳、27日早上短暫見面。立法會秘書處已為相關會議室及公共地方徹底消毒，並要求與該管事有接觸的職員做檢測，結果呈陰性才可上班。秘書處表示，到目前為止只知該名密切接觸者，若得悉其他個案，會立即通知議員、秘書處職員等。至於有關立法會會議安排，秘書處會密切留意疫情發展。

上周有外判職員確診

立法會一名外判職員上月24日亦確診，對於短期內另有職員被列為緊密接觸者，醫療衛生界議員林哲玄稱相信立法會會議暫未有需要轉為遙距會議，認為該名職員只屬緊密接觸者，未有出現病徵，亦無直接接觸議員。他指如果會議改以視像方式舉行，要基於高度感染危機，評估目前仍未出現。林又稱暫未收到關於會議安排的消息。

另外，政府昨日公布一名在沙田康文署總部上班的二級工人初步陽性，該員工負責後勤工作，周一（1月31日）最後上班；一名在職家庭津貼辦事處職員亦初步陽性，該名職員在觀塘海濱道181號7樓工作，上周四（1月27日）最後上班。兩名初步陽性職員的日常工作均毋須接觸公眾。

（新冠疫情）