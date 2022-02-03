稱停工津貼不可行 羅致光：憂「破壞分子」濫用

曾研修例保障員工 「超立法原意」告吹

羅致光接受《有線電視》新聞台訪問時強調，修訂任何法例都是牽一髮動全身，循《預防及控制疾病規例》修例並不可行，「似乎超越了其立法原意去處理這個問題」；並稱「唯一最好做法，在現在來說，都是呼籲僱員和僱主，大家好好地有商有量」，「我相信始終香港良好的僱主都佔大部分」。

被問到是否可向受影響員工提供停工津貼，他認為，若被強制檢疫者確診入院可獲一筆資助，「有人說會賣口水，令大家能拿到這個資助」，他形容這種情况在香港很不幸，但會發生，擔心推出停工津貼會被小部分「破壞分子」濫用，犧牲全港市民，甚至影響整體防疫工作。

葵涌邨爆疫以來，多幢大廈曾被圍封隔離，部分市民未能上班，其間工聯會收到至少70宗葵涌邨居民求助，包括被要求放無薪假、扣年假或停工，有人更被解僱。

議員：綜援都可被濫用 難道取消？

工聯會勞工界議員梁子穎表示，疫情持續兩年多，羅致光稱曾研究立法保障打工仔，反映政府預見有可能實施禁足令，會影響市民上班，政府最終以立法不可行或擔心制度被濫用為由、拒絕保障打工仔屬不能接受，「綜援制度都有機會被濫用，難道就取消綜援？」他認為有漏洞就應研究堵塞，而非以消極方式逃避，稱被禁足的市民配合防疫，已履行義務，政府應盡快修例保障打工仔。

立法會議員選委會界別（勞聯）林振昇質疑，現時入住檢疫中心的市民可獲發病假證明，但屋邨被圍封卻沒此安排，對被禁足者不公平；他認為只要政府在發放停工津貼時有清晰機制審核，就不怕被濫用。

羅致光另接受商台訪問時說，過去一年各行業復蘇速度不平均，整體發展在疫下有隱憂，受季節性因素影響，通常2月失業率一般較高，如疫情再惡化，對就業市場有一定影響。工聯會昨到政府總部請願，冀本月下旬公布的《財政預算案》可落實惠民措施，建議派發至少一萬元消費券及提供緊急失業援助金，助失業者渡過難關。

（新冠疫情）