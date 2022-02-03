患長期病未打針 七旬婦染Delta危殆

無症狀感染 曾處方抗病毒藥

醫管局總行政經理劉家獻表示，危殆患者本身患有糖尿病及高血脂等長期病，未接種疫苗，她上月24日入院，院方曾處方抗病毒藥物，初期情况穩定，後來轉差，昨轉入深切治療部，醫院正為她提供支援治療，例如心肺功能出現問題，可給予時間讓其身體改善；而不論變異病毒株Delta或Omicron，外國數據顯示，長者或多項長期病患者染疫後出現併發症或死亡風險均較高，籲長者及早打針。

17宗疑Delta 擴至屯天西營盤

翻查資料，該名患者為無症狀感染，她與兩名兒子和外傭同住黃大仙豪苑1座8E室，該單位坐廁曾改動，樓下5E室的26歲男住客早前染疫（第13,477宗），他曾在旺角通菜街I Love Rabbit寵物店買倉鼠，該店環境樣本呈陽性，惟倉鼠檢測呈陰性。政府及專家早前視察豪苑1座，相信出現垂直傳播，1座E室所有住戶撤離。

昨日個案中有17宗懷疑屬Delta，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，當中大部分與之前個案相關，數宗未能找到源頭，涉及天水圍天澤邨澤星樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓及西營盤第三街怡豐閣住戶。

多兩人死前曾接種 評無關疫苗

另外，政府公布疫苗接種監測更新，截至上月30日晚的過去一周，衛生署接獲兩宗曾於離世前14日內接種疫苗的報告，涉兩名分別63及85歲男子，沒有臨牀證據顯示由疫苗引起。

（新冠疫情）