入院者急增 出院條件放寬騰病牀 病毒量低可戴手環居家隔離14天

1220人留醫 出院條件重回商通關前

昨日共1220名新冠病人分別在北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）、醫管局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及13間公立醫院留醫。去年9月，港府與內地曾就通關舉行對接會議，與會的中大呼吸系統科講座教授許樹昌當時稱內地希望本港收緊出院條件，其後醫管局於10月收緊，患者要兩個樣本相隔至少24小時檢測陰性才可出院。

昨20人出院 按新指引可增至60

醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會公布，即日起更新出院指引，包括兩個相隔24小時樣本檢測呈陰性，或三個相隔24小時的樣本Ct值逾33，或抗體檢測由陰性轉陽性加上一個樣本Ct值逾33，以及由病發起計住院逾10天，便符合出院準則。患者出院後仍須按衛生署規定接受14日家居隔離、健康監測及定期檢測，並須佩戴電子手環。

劉解釋，近日患者急增，過去一周每日平均近120人入院，住院中位數17日，其中長者及兒童患者長達20日，而當局聯同港大研究發現，若病人樣本Ct值逾30已不能再培植病毒，「即係已經死掉」，非常安全。至於將有多少人可因而提早出院，他說難以預計，但過去24小時僅約20人可出院，而按新指引單計，昨日有約50至60名病人能出院。新條件同適用於感染Omicron或Delta的患者。

至於日後與內地通關，會否再更新指引，劉表示今次屬於應變安排，騰出更多病牀收治病人，並獲科學數據支持，日後會與不同機構如衛生署及食衛局等合作，有需要時再調整，以配合社會及政府政策。

許樹昌稱安全系數高

料住院可減5至7天

許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，研究顯示當Ct值30或以上已無法再培植病毒，代表無傳播性，認為新出院條件安全系數相當高，相信放寬後可令患者住院時間縮短5至7天。

（新冠疫情）