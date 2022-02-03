30宗不明新高 兩人持「行街紙」待尋 穆斯林教會小爆發 張竹君憂過年後個案增

葵涌邨4初陽 疫鏈是否未斷惹關注

本港昨錄得30宗源頭不明陽性個案，其中21宗懷疑感染Omicron，3宗懷疑感染Delta，其餘未完成檢測或病毒量太少。源頭不明個案中包括兩名持行街紙的患者，同在社區檢測中心驗出懷疑感染Omicron，衛生署按其所留的電話未能聯絡二人，至昨日仍在尋找二人去向，即二人有可能在社區傳播病毒。此外，消息稱葵涌邨昨日仍有4宗初步陽性個案，其中包括已解封的映葵樓再新增一個單位有人染疫，該邨傳播鏈是否未斷惹人關注。

不明個案遍全港 太和邨涉3廈

源頭不明患者的住址遍佈港九新界各區，近日出現不少個案的葵涌、黃大仙、慈雲山等都再添源頭不明個案，大埔太和邨更在一日內有3幢大廈錄得源頭不明個案（見表）。原本主要集中在九龍東一帶的Delta疫情蔓延到新界西及港島，天水圍天澤邨、屯門蝴蝶邨、西營盤第三街都出現懷疑Delta的源頭不明個案（見另稿）。

體院3人中招 不涉運動員

此外，再多兩個地點出現小型爆發，其中香港體育學院有兩宗陽性及一宗初步陽性個案。體院社區關係及市務總監李忠民回覆本報查詢稱，確認陽性兩人分別為設施部及維修部員工，均有打疫苗，在每周例行檢測時驗出陽性，體院運動員沒受影響，會按政府指示強制檢測。

教會染疫兩人稱沒除罩 約20人檢疫

另一處出現小型爆發的是位於深水埗鴨寮街昌福大廈的穆斯林教會Hazrat Siddique Akbar Society，暫兩人染疫，他們都曾於1月28日下午2時至3時到訪教會，二人報稱沒除口罩及飲食。張竹君說，患者到訪教會時，在場另有10至20人參與宗教活動，全部要檢疫。本港第一波疫情時曾爆發北角美輪大廈福慧精舍的佛堂群組。

3廈現垂直傳播 美新大廈再錄5宗

再有多幢大廈出現垂直傳播，其中葵芳邨葵歡樓連續兩層的06室共4人染疫，24及25樓的06室居民須撤離。上月曾在D室出現垂直傳播的大埔美新大廈，最新發現連續兩層的B室共錄得5宗個案，13至18樓B室居民須撤離。另屯門大興邨興平樓有3層的21室共錄得6宗個案，1至29樓的20和21室居民要撤離。

張竹君說，從源頭不明個案數字和比例可見，現時疫情仍未見頂，擔心若農曆新年期間市民有很多聚會，個案數字將增加。她說：「不明源頭個案愈來愈多，以及發現個案一出現時，可能已傳播了給某些人，例如家人，傳播速度非常快，潛伏期好像很短，有很多患者與家人的發病時間很接近，差不多一天、或同時發病，現在的情况非常嚴峻。」她又說，本港現時疫情屬慢慢上升，未到幾何式爆發，可能因本港採用圍堵政策，控制到部分疫情，但不知道社區有多少傳播仍未檢測出，因不少人沒病徵，出現一宗個案時，患者身邊的人再測試，才發現很多人已染疫。

張竹君又說，近日出現垂直傳播的大廈比以往多很多，或因Omicron傳播能力很強，亦容易出現空氣傳播，即使喉管沒問題，亦可能因為開抽氣扇而垂直傳播，此外亦可能因U形隔氣乾涸、擾流效應等，「在香港比較密集的大廈內，可能這種情况比以往普遍很多」。

明報記者

（新冠疫情）

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