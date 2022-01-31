市建局：一重建項目因疫情押後

韋志成昨發表網誌稱，市建局原定本年度啟動3個發展項目，其中兩個位於深水埗的項目已於去年9月疫情較穩定時啟動，餘下一個原於本月初啟動，並安排在啟動當日做人口凍結調查，惟項目啟動前數天，政府公布收緊社交距離措施，市建局決定押後該重建項目的開展日期。

觀塘發展區試行彈性規劃樓面

另外，市建局在過去一年執行的樓宇復修資助計劃，其中約100宗個案在本月初完成委聘承建商的招標程序，但亦因疫情而要暫停開標和評審標書工作。

韋志成又表示，為應對市場波動可能帶來的不穩定因素，市建局將在觀塘市中心重建項目第四和第五發展區的商業部分，首次試行「浮動規劃參數」模式，在總體發展樓面保持不變的前提下，為不同業務用途的樓面面積提供彈性。

該項目准許的商業總樓面面積約216萬平方呎，浮動規劃參數模式准許的總樓面面積將維持不變，當中酒店業發展前景因疫情變得不明朗，在新模式下酒店樓面面積由指定興建34萬平方呎，修訂為不設下限；零售部分的樓面面積亦由原來指定的100萬平方呎下調至不少於總商業樓面面積的三成，但寫字樓部分樓面面積則由70萬平方呎上調至不多於商業總樓面面積的六成，容許中標發展商因應市場需要調整。

（新冠疫情）