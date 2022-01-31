義工免費「帶團」 封邨兒童Zoom遊日本

辦團逾20次 盼孩子感受陪伴

疫下港人無法出遊兩年，盧美珠說，睦福原本計劃2020年推「香港兒童大冒險」計劃，盼讓基層及新來港小朋友可以到香港不同地方旅遊，認識本港文化，但疫情打亂計劃，「社署講不能實體旅行，但我們見到很多小朋友被困在家很久，只懂打機，也有講因不能外出感到不開心」，故開始構思網上活動，「坦白講，我們不想網上做活動，因為不能親自接觸，覺得沒有溫度，但後來聽到預算可能兩年都要戴口罩，我們覺得沒辦法了，網上都要做」。

睦福的第一次Zoom旅行團是看燈飾，幾個同事到尖沙嘴拍照，找來YouTube的影片剪輯，又在活動中舉辦大抽獎，「我們還做了快閃，抽中了我們馬上把禮物送到樓下，他們可以立刻拿到，家長說他們很開心」。見到小朋友反應積極，他們隨後做了20多次類似活動，服務近350人次，費用全免。這些「旅行團」漸漸變得具規模、有主題，有講述日本四季，「又試過介紹不同酒店，例如日本有膠囊酒店，外國有露營車」。

得悉封樓即商「行程」

帶遊環球影城奈良數鹿

本月21日，他們得知葵涌邨開始有圍封檢測，盧說，「今次真的要很快。星期一機構全部同事義工動員從資料庫找到逸葵樓、映葵樓、夏葵樓和曉葵樓400多戶街坊，先關心他們。隨即再決定要『砌』一個最精彩的旅行團」。最後，17個被圍封的小三至小五學生，以及4個家長「成團」去日本。

行程首站去日本大久野島，即「兔仔島」，學生一邊觀看google地圖，一邊數地圖上的兔子，並聽睦福職員解釋大久野島的歷史；然後鏡頭一轉，他們又來到了奈良數鹿仔；之後，鏡頭再把他們帶到大阪環球影城，跟不同YouTuber拍攝的片段，一同參觀去年年底才開幕的「超級任天堂世界」。此時，盧叫大家找出自己家中的遊戲機「手掣」，幻想自己正身在其中玩耍，「他們真的拿了出來，而且很像真，大家都很開心很投入！」

旅程1小時 讓家長鬆一鬆

盧又說，這次活動開始前，小朋友都比較「木獨」，沒有太多話兒，她對小朋友說將會有抽獎，有個小朋友答道，「唓！我們都被困住了啦！你怎樣給我們？你天掉下來，然後要我們吃空氣嗎？」後來經過一輪安慰及遊戲，他們漸漸明白，又開始分享多了自己，家長也能在這1小時45分鐘鬆一口氣，「途中又見到有讀中學的仔女起初覺得我們低能，但最後也一起參與」。

後來，盧聽參加者說不少人擔心確診，「現在有10多個人，有些人本身認識，他們會互相打招呼，就會有『一齊』的感覺了」。

明報記者 黃心悅

（新冠疫情）