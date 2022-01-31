稱菲印疫情惡化 羅致光：「外傭荒」未見曙光

縮檢疫期 料接待人數增半

羅指出，疫下本港外傭由2020年1月底的40萬人，不斷下降至去年底不足34萬人，雖然當局去年8月底起已開始逐步增加外傭檢疫設施，惟本港去年12月底起出現Omicron本地感染，令竹篙灣檢疫中心內約1000個外傭檢疫單位，需改留為本地檢疫，未完成檢疫的外傭遷到新增指定檢疫酒店，亦變相抵消新增檢疫房間數目，令局方如意算盤被「對冲」走。

羅表示，下星期日及3月1日起，當局將分別新增土瓜灣奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店用於外傭檢疫，提供額外491個檢疫房間。加上檢疫期減至14天，推算周六起檢疫設施將可接待多一半外傭，冀可減輕「外傭荒」。不過，他相信短期內只有印傭較易來港，菲傭恢復來港仍需視乎當地及本地疫情發展。

外傭荒料至3月

僱傭公會：菲傭薪金續搶高

香港僱傭公會主席陳東風表示，政府縮減檢疫期及增加檢疫酒店，的確紓緩檢疫房間供應緊張問題，現在只有印傭來港，房間供應更是「綽綽有餘」，他最近更倒過來收到檢疫酒店的促銷信件，料僱主安排外傭來港檢疫成本可下降三分之一。

陳指出，印傭較易來港，薪金或可有所回落，對僱主而言是好事，惟並非所有人願意轉請印傭，有小朋友的家庭仍偏好聘請懂英語的菲傭。

他說對菲傭恢復來港不樂觀，認同目前菲律賓疫情仍嚴重，估計外傭荒將至少持續至3月，其間本地完約菲傭薪金將繼續被搶高。

（新冠疫情）