客人補購鼠糧 寵物店復業稱生意旺 店內擠迫無售倉鼠 客稱不怕染疫

I Love Rabbit多店復業

Little Boss兩分店續關閉

寵物店I Love Rabbit昨在社交媒體宣布，旺角通菜街140號一樓、銅鑼灣駱克道545號1樓、大埔廣場2樓2B舖、將軍澳新都城三期139A舖、筲箕灣道374-380 6號舖、Miss Rabbit九龍旺角通菜街155號舖，以及Little Boss旺角通菜街187號恢愎營業。記者昨曾到旺角區觀察，見有營業的寵物店人流眾多，部分店內擠迫，惟店內皆沒售賣倉鼠。

至於通菜街160號I Love Rabbit仍由衛生防護中心調查，昨未有營業；曾爆疫的銅鑼灣Little Boss分店，以及位於通菜街146C號的另一分店，則仍關閉。

店員稱短期內不售倉鼠

通菜街Little Boss 187號店舖昨恢復營業，店內不再售賣倉鼠，只得10多隻兔，而原本展示倉鼠的兩列透明膠箱已空置。家養一隻倉鼠的張小姐昨路經旺角，在該店買磨牙玩具給寵物。她表示一直想買該玩具，惟早前寵物店停業，她認為寵物店已消毒，就算有小量病毒亦相信不會傳染人。

寵物店Miss Rabbit通菜街155號分店昨起復業，店內有售兔，以及寵物食糧和玩具。店員透露，漁護署早前檢走84隻倉鼠，而政府已停止進口倉鼠，故短期內不會再售。他稱由於早前停業，不少寵物主人無法買糧，待店舖復業特意前來補貨，故生意與停業前分別不大。顧客楊小姐昨天於Miss Rabbit幫朋友的6隻倉鼠買了3包倉鼠糧食，她說停業前已買充足糧食，現時再補貨，相信足夠一個半月。

有寵物店貼通告已做檢測

寵物店龍貓樂園及紅蘿蔔店外貼出通告，稱停業期間小動物及環境已做兩次檢測，結果皆無病毒。龍貓樂園店員稱，生意跟平時無異，且認為事件與寵物無關，不擔心有風險。

明報記者

（新冠疫情）