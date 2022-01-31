緩和料需6至8周 許樹昌：大爆發或放寬出院

假後確診倘高企 學校或續停面授

許樹昌昨出席無綫電視《講清講楚》時表示，持續出現多宗源頭不明個案，同時整體確診個案數字達高雙位數至三位數，且遍佈多區，按過往經驗，估計最少要6至8周後才會緩和，而近日街上人流增加，不能掉以輕心，要觀察14天才可確定未來疫情走勢。他又認為農曆新年假期後若確診數字高企，學校或需繼續暫停面授課。

稱居家治療應待3月有口服藥後

對於現時的圍堵個案策略，許說現階段難以放棄，因本港特別是長者的新冠疫苗接種率不高，未打針將增加入院可能，改策略醫療系統或難以承受。他認為若未來個案以幾何級數上升，醫管局病牀使用率飽和，屆時便要考慮緩解策略，恢復以往出院條件，若患者3個呼吸道樣本Ct值（病毒數值）呈33或以上，可回家隔離14天，減輕醫院負擔，輕症患者則可居家隔離。

至於何時應推行居家隔離，許表示近期有長者接種兩劑疫苗後確診，入院時高燒，無肺炎，Ct值達11、即病毒量高，留家治療可感染全家人，故過早實施或致社區大爆發，認為最好等到3月，料屆時有口服抗病毒藥物供應，以抑制病毒繁殖，便可考慮居家隔離。

抗疫踏入第三年，有海外分析認為疫症大流行可在3年內結束，許認為冠狀病毒有別一般流感病毒，結構較複雜，而變種速度前所未見，目前難以預料變化。他說一針疫苗保護力有限，相信就算達九成接種率，本港仍需維持「疫苗通行證」政策一段時間，直至出現第二代針對變異病毒株Omicron的疫苗，料相關產品會於下半年面世。

（新冠疫情）