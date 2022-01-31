再3廈垂直傳播 專家倡強檢分層採樣

油麗邨石蔭東邨宏福花園30戶撤

衛生防護中心公布，3幢懷疑垂直傳播的大廈中，油麗邨雍麗樓涉及4宗分佈於兩層26室單位的個案，36至39樓26室單位住戶，共12名居民須撤離；石蔭東邨蔭裕樓則涉及低層單位，部分為天井位置，包括2宗於兩層06室單位的個案，2至8樓06和07室單位，共14個單位30多名住客要撤離；青衣宏福花園2座同樣涉及天井位，共有7宗個案分佈於兩層的E室，26至32樓D及E單位，共12戶須撤離，暫未知人數。

安葵關員初陽 社署稅局兩人染疫

張竹君昨表示，葵涌邨內未有新單位出現個案，相關傳播鏈似乎已切斷，但強調社區仍有個案，附近或其他地區居民仍有可能染疫。海關公布，一名住葵涌葵馥苑安葵閣的高級關員昨檢測呈初步陽性，他於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作，本月21日最後一日上班。另外，社署一名財務科工作的職員，以及稅務局一名署理高級稅務主任，先後列初陽個案，工作同樣毋須接觸公眾。

第五波疫情接連現垂直傳播，呼吸系統專科醫生梁子超認為，顯示病毒的空氣傳播能力明顯較以往高，可能與病毒排放量或殘存時間改變有關，而本港較多多層樓宇及密閉天井設計，更增大廈內傳播風險。他指出，近日不少樓宇封區強檢時均有大批市民同時輪候，建議部分樓宇可考慮改為派發深喉唾液樣本瓶，又或分開到各層採樣，避免大量居民上落樓增感染風險。

（新冠疫情）