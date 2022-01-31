15宗不明遍多區 第5波新高 7日破百後回落至81宗 張竹君：疫鏈已很模糊

4宗不明疑Delta 集中東九龍

昨增81宗個案，77宗屬本地感染，當中15宗源頭不明個案遍佈多區，涉家庭主婦、小孩、上班族等，其中4宗懷疑感染Delta個案集中在東九龍，住彩雲（二）邨明麗樓、彩雲（一）邨時雨樓、慈雲山興隆樓及黃大仙下邨龍順樓。

除了一宗仍有待分析病毒株，其餘10宗源頭不明個案感染懷疑Omicron，上述11宗遍佈九龍及新界，包括慈雲山慈康邨康添樓、土瓜灣燕安街18號、大窩口邨富逸樓、新屯門中心第3座、元朗水邊圍邨碧水樓、大埔舊墟美新大廈等（見表）。

火葬場增1宗 沙循兩校工陽性

涉Delta的彩雲（一）邨長波樓疫情擴散至柴灣哥連臣角火葬場，繼一名員工染疫，再多一名曾到訪上址的市民確診，同樣驗出L452R、即懷疑Delta。患者本月23日下午約2時曾與親友到場，中心相信感染可能與上述員工相關。另外，沙田循道衞理中學至少兩名校工驗出陽性，同時有初步陽性個案，12名校工須檢疫。

昨70初陽 旺中朗豪坊一帶污水陽性

昨有70多宗初步陽性，並有多處驗出污水陽性，包括葵涌石籬二邨石華樓及慈正邨正暉樓，居民強制檢測。沙田、大埔和旺角有污水監測區域呈陽性，包括馬鞍山及金獅花園一帶；華樂豪庭、太湖山莊、太湖花園及太和中心一帶；旺角中心、朗豪坊、亞皆老街至弼街一帶，民政事務總署今起向住戶派快速測試套裝。

對於源頭不明個案見第五波單日新高，張竹君表示個案總數雖然減少，但源頭不明個案比例增加，「顯示這些傳播鏈已好模糊」，現時可能看到屋邨或區域開始有個案，但傳播鏈並不確切，「中間有破斷了的傳播鏈」，也顯示Omicron與Delta正在社區蔓延，其間有些患者去檢測或求醫始被發現。

上周跨家庭聚會 兩群組各10確診

張竹君提到，過去兩日不少患者於本月23日（上周日）曾有跨家庭聚會，聚會分別約有12至13人出席，兩個群組均有10人確診，她呼籲市民農曆新年期間要更小心，尤其避免跨家庭聚會，並提醒市民如有病徵，應盡快求醫及檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，葵涌邨疫情擴散多區，料已至少三四代傳播，部分傳播鏈模糊，但部分地區傳播鏈仍清晰，只要盡早發現有病徵或高風險個案，盡快追蹤及截斷傳播鏈，仍可控制疫情。他呼籲市民農曆新年減少跨家庭聚會，尤其有病徵或從事高危工作者不宜出席聚會。他提醒市民平日戴貼面口罩，以減病毒傳播速度。

珠海經港珠澳橋入境 恢復免檢疫

另外，港府昨宣布，由於廣東省珠海市香洲區不再列於「回港易/來港易計劃暫不適用風險地區」名單，本月31日起恢復透過「回港易」或「來港易」計劃從珠海經港珠澳大橋入境香港的免檢疫安排，同日零時起可網上預約。

明報記者

（新冠疫情）

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