專家料最壞情况未到 政府研居家治療

劉澤星：未必可一兩月內解決

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨在商台《政經星期六》表示，料第五波疫情持續時間長，接下來一個月要很小心，未必可在一兩個月內解決。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一節目稱，Omicron變異病毒株「勢不可擋」，料現尚未至最差，若非衛生防護中心日以繼夜控疫，感染數字會直線上升，或已現過百傳播鏈。

醫管局隔離病牀佔用數字在過去一周升近兩倍，1月22日有330人留醫，至昨升至891人。醫管局昨重啟亞博兩個展館，令該館病牀倍增至1000張；據悉，北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）設800張牀，公立醫院則有1200張牀，如有需要，公院另可增600張二線病牀，即共可提供約3600張隔離病牀，若再有需要，亞博可再加牀。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日在疫情記者會表示，暫約200名護士調到臨時醫院及亞博，盼聘約400名醫護到相關設施，將密切留意疫情，如有需要或會減少非緊急服務。

警務處長蕭澤頤昨在商台《政經星期六》表示，已調配71人到個案追蹤中心，明天將增加20人，另有超級電腦協助追蹤。

留予檢測者需時消毒 3600牀難盡用

各方正為未知何時可受控的第五波準備，據悉醫管局現備有約3600張隔離病牀，未必可同時處理3600人，因部分病牀要留給等檢測結果的人，且部分四人房住了一家三口後，只剩一牀又難以編配，還有病人出院後需時消毒。按第四波經驗，病牀使用率升至七成，便開始難再分配病牀。有見及此，綜合消息稱，當局會研究萬一病牀不足以隔離全部患者，便要考慮將病牀留給重症者，屆時輕症病人可能要在家治療。

許樹昌倡上門派藥予高危者

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，若有海嘯式爆發，即社區確診出現幾何級上升，並有甚多源頭不明個案，以致牀位飽和，便需考慮在家治療。他建議，屆時要特別為長者及長期病患者等高危確診者處方輝瑞及默沙東（MSD）的口服藥，以減住院、重症及死亡風險。

本港已訂購這兩款藥，其中默沙東藥物料3月可準備就緒。他建議有關高風險患者確診後，當局應即送五天藥上門，患者具傳播性，最好別出門。他認為目前社交距離措施有效，尚未到實施在家治療的階段。

（新冠疫情）