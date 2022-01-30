葵涌邨增20宗 張竹君：大疫鏈已斷

【明報專訊】葵涌邨的新冠個案數字逐漸回落，全邨昨增20宗，其中前日解封的逸葵樓有11宗新個案，昨日解封的映葵樓及夏葵樓分別增加5宗和1宗，當中夏葵樓個案涉新增單位，全邨至昨日累計416人染疫，涉210個單位。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，解封的3棟大廈的大傳播鏈「基本上已切斷」，但葵涌邨仍有傳播風險，不能掉以輕心。
映葵夏葵解封 張：邨內仍有風險
葵涌邨昨有5座大廈錄得陽性個案，只有昨日解封的夏葵樓新增1個染疫單位。過去兩日解封的大廈中，逸葵樓增加11宗個案，累計274宗；映葵樓新增5宗，累計92宗；夏葵樓則在圍封其間驗出1宗個案，累計16宗，涉6個單位。雅葵樓及翠葵樓則分別增加2宗和1宗個案。
被問到解封的3棟大廈仍有確診，解封會否帶來傳播風險，張竹君解釋，葵涌邨昨日新增的個案中，大部分為已送往檢疫中心的緊密接觸者，只有夏葵樓個案在圍封時發現，相信邨內的大傳播鏈基本上已切斷，未來不會有爆發性的傳播，圍封強檢行動已達成目標。
張指出，葵涌邨曾有確診個案，附近必定有污染，加上居民繼續使用公共設施，不排除日後會有其他確診，因此不能掉以輕心，考慮到部分患者潛伏期較長，邨民仍要接受檢測。
居民解禁稱「慘過坐牢」 趕歎奶茶
映葵樓及夏葵樓分別圍封7及5天，昨晨約6時半解封，映葵樓有居民一度鼓譟，催促工作人員「嗱嗱聲」解封，有住戶表示隔離生活「慘過坐牢」。恢復自由的居民各有不同活動，有人急不及待去快餐店買奶茶，亦有長者稱要獨自「飲早茶」。
疫情除了在邨內擴散，有居於夏葵樓的學生將病毒帶返學校，圓玄學院第三中學的疫情持續蔓延，昨新增4宗相關確診，涉及1B、3B、5C及5D班。據了解，其中一人為家長，該校至昨日有14人染疫，分別為12名學生、1名家校聯絡主任及1名家長。
另外，昨午兩名警員被驗出初步陽性，其一是駐守尖沙嘴分區的46歲男警員，他居於葵涌邨映葵樓，最後於本月20日上班；另一人為駐守警察總部的36歲男警長，他於本月19日最後上班，20日曾探訪居於葵涌邨的家人。