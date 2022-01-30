葵涌邨增20宗 張竹君：大疫鏈已斷

映葵夏葵解封 張：邨內仍有風險

葵涌邨昨有5座大廈錄得陽性個案，只有昨日解封的夏葵樓新增1個染疫單位。過去兩日解封的大廈中，逸葵樓增加11宗個案，累計274宗；映葵樓新增5宗，累計92宗；夏葵樓則在圍封其間驗出1宗個案，累計16宗，涉6個單位。雅葵樓及翠葵樓則分別增加2宗和1宗個案。

被問到解封的3棟大廈仍有確診，解封會否帶來傳播風險，張竹君解釋，葵涌邨昨日新增的個案中，大部分為已送往檢疫中心的緊密接觸者，只有夏葵樓個案在圍封時發現，相信邨內的大傳播鏈基本上已切斷，未來不會有爆發性的傳播，圍封強檢行動已達成目標。

張指出，葵涌邨曾有確診個案，附近必定有污染，加上居民繼續使用公共設施，不排除日後會有其他確診，因此不能掉以輕心，考慮到部分患者潛伏期較長，邨民仍要接受檢測。

居民解禁稱「慘過坐牢」 趕歎奶茶

映葵樓及夏葵樓分別圍封7及5天，昨晨約6時半解封，映葵樓有居民一度鼓譟，催促工作人員「嗱嗱聲」解封，有住戶表示隔離生活「慘過坐牢」。恢復自由的居民各有不同活動，有人急不及待去快餐店買奶茶，亦有長者稱要獨自「飲早茶」。

疫情除了在邨內擴散，有居於夏葵樓的學生將病毒帶返學校，圓玄學院第三中學的疫情持續蔓延，昨新增4宗相關確診，涉及1B、3B、5C及5D班。據了解，其中一人為家長，該校至昨日有14人染疫，分別為12名學生、1名家校聯絡主任及1名家長。

另外，昨午兩名警員被驗出初步陽性，其一是駐守尖沙嘴分區的46歲男警員，他居於葵涌邨映葵樓，最後於本月20日上班；另一人為駐守警察總部的36歲男警長，他於本月19日最後上班，20日曾探訪居於葵涌邨的家人。

（新冠疫情）