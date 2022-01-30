不明Delta增至6宗 疫鏈數未明 長波樓兩患者傳同事 醫生：Delta風險更大

昨增120宗 連續7日破百

昨日新增的120宗個案涉11宗源頭不明，當中兩宗懷疑感染Delta，包括61歲彩雲商場女清潔工（第14,006宗），她住秀茂坪安達邨禮達樓。前日陽性個案中有一名70歲退休女子（第13,848宗）曾到訪彩雲商場，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，暫未找到兩宗個案的關聯，會要求曾到訪彩雲商場者強制檢測，「如果只是行出行入，不認識對方、因經過而感染，這種情况比較難追蹤」。

另一宗疑感染Delta的源頭不明個案涉及一名79歲老翁，他住黃大仙新光中心第2座，該大廈日前因污水檢測陽性而封區，老翁被驗出陽性。連同上述兩個案，近日最少有6宗未找到關聯的Delta個案。張竹君表示，不清楚社區有多少條Delta傳播鏈。

金鐘食肆「香港地」兩員工中招

至於已找到關聯、屬倉鼠相關群組的彩雲（一）邨長波樓個案，疫情蔓延至其他區。柴灣哥連臣角火葬場一人染疫，懷疑受住長波樓的清潔工傳染；另金鐘遠東金融中心食肆香港地的水吧有兩人感染，該食肆有員工住長波樓。

懷疑引發長波樓爆發、住黃大仙豪苑的長波樓女保安（第13,527宗），早前和家人到訪黃大仙現崇山商場客滿庭，該食肆另有兩名食客染疫。張竹君表示，兩枱染疫食客座位相隔較遠，但埋單時間一樣，懷疑他們在離開食肆時相遇而傳染。

客滿庭兩客染疫 疑同時埋單傳染

昨日另有8宗懷疑感染Omicron的源頭不明個案，當中兩宗涉土瓜灣，患者分別住譚公道雲天大樓和永耀街23號。區內另有一宗未確認感染什麼變種病毒的源頭不明個案，患者住鳳儀街28號。

此外，昨有兩名機場員工染疫，衛生署認為可能與輸入個案相關，其中一人為25歲男子（第13,945宗），住大圍金獅花園1期E座，他在機場負責向抵港者派樣本瓶、安排座位及維持秩序等，1月25日驗出陰性，27日驗出陽性。另一人為64歲男清潔工（第14,013宗），負責清潔抵港人士等候區的洗手間，住東涌逸東（一）邨清逸樓。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，黃大仙一帶出現多宗涉Delta的源頭不明個案，而Delta較Omicron更容易引起重症及死亡，加上黃大仙人口老化，擔心一旦Delta疫情進一步擴散，對區內居民帶來的風險較大。

梁子超又說，現時社會嚴重分化，部分人抗疫疲勞，傾向與病毒共存，但他認為本港情况不似歐美，因本港未經歷過疫情大爆發，且第三針接種速度較歐美慢，一旦第五波兩種病毒同時大爆發，疫情或較外國嚴重。他認為現時仍應盡力圍堵，即使最終未能成功，仍可爭取多些時間提高疫苗接種率。

賣倉鼠寵物店多數今可復業

全港賣倉鼠的寵物店因有倉鼠驗出Delta，自本月18日起停業。漁護署昨晚宣布大部分售倉鼠的寵物店今起可復業，但銅鑼灣渣甸街Little Boss、利園山道I Love Rabbit、旺角通菜街Little Boss和I Love Rabbit，以及元朗教育路I Love Rabbit除外。相關寵物店內的兔及龍貓等1134個樣本均確定為陰性。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676