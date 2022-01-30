稱洗衣龍頭倒閉 管浩鳴促推新援助

【明報專訊】隨著第五波新冠疫情惡化，政府將社交距離措施有效期延至2月17日，立法會議員管浩鳴與自由黨議員李鎮強向特首林鄭月娥發聯署公開信，引述香港洗衣商會反映有洗衣龍頭企業倒閉，致逾500人失業，促政府盡快向立法會申請追加撥款，啟動第六輪防疫抗疫基金，支援餐飲處所、海陸空交通運輸業、旅遊業、零售業和其他特困行業。
林鄭月娥昨在facebook稱，有立法會議員建議在新一輪「防疫抗疫基金」措施，為前線清潔和保安人員提供特別的抗疫津貼，她想率先表態支持。
林鄭：支持給清潔工保安抗疫津貼
管浩鳴與李鎮強前日向特首林鄭月娥發聯署公開信稱，15類表列處所被勒令關閉，以及暫停晚市堂食所產生的漣漪效應，對零售業、酒店業、公共交通營辦商帶來極大影響，又說香港洗衣商會反映有洗衣龍頭企業倒閉，逾500人失業，另稱晚市禁堂令餐飲處所經營者和從業員陷入「前所未有的困境」，並引述飲食界議員估計晚市禁堂食措施致飲食業損失近200億元，恐不少食肆未能捱過年關，倒閉、裁員潮一觸即發。
信中提到，收到香港觀光巴士聯會反映，大多數旅遊觀光巴士車主只是中小企，無法受惠於第五輪防疫抗疫基金，對此感無奈，而政府推出的第五輪基金，在受惠行業有限下不少業界代表均反映是杯水車薪，管浩鳴和李鎮強盼政府盡快向立法會申請追加撥款推第六輪基金，為餐飲、交通運輸、旅遊、酒店、零售等行業，提供合理補助。
另外，天主教香港教區昨表示，由於本港各區疫情變化嚴重程度有所不同，主教周守仁籲請各堂區主任司鐸斟酌實况，經適當諮詢後自行決定是否合適暫停於平日及主日的「明供聖體」及分送聖體儀式。