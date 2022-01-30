稱洗衣龍頭倒閉 管浩鳴促推新援助

林鄭月娥昨在facebook稱，有立法會議員建議在新一輪「防疫抗疫基金」措施，為前線清潔和保安人員提供特別的抗疫津貼，她想率先表態支持。

林鄭：支持給清潔工保安抗疫津貼

管浩鳴與李鎮強前日向特首林鄭月娥發聯署公開信稱，15類表列處所被勒令關閉，以及暫停晚市堂食所產生的漣漪效應，對零售業、酒店業、公共交通營辦商帶來極大影響，又說香港洗衣商會反映有洗衣龍頭企業倒閉，逾500人失業，另稱晚市禁堂令餐飲處所經營者和從業員陷入「前所未有的困境」，並引述飲食界議員估計晚市禁堂食措施致飲食業損失近200億元，恐不少食肆未能捱過年關，倒閉、裁員潮一觸即發。

信中提到，收到香港觀光巴士聯會反映，大多數旅遊觀光巴士車主只是中小企，無法受惠於第五輪防疫抗疫基金，對此感無奈，而政府推出的第五輪基金，在受惠行業有限下不少業界代表均反映是杯水車薪，管浩鳴和李鎮強盼政府盡快向立法會申請追加撥款推第六輪基金，為餐飲、交通運輸、旅遊、酒店、零售等行業，提供合理補助。

另外，天主教香港教區昨表示，由於本港各區疫情變化嚴重程度有所不同，主教周守仁籲請各堂區主任司鐸斟酌實况，經適當諮詢後自行決定是否合適暫停於平日及主日的「明供聖體」及分送聖體儀式。

（新冠疫情）