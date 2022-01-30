檢測「不確定」衛署拒撤個案 父不滿女「被屈確診」

覆驗陰性無抗體 「部分患者無」

莫先生的兒子於1月18日確診，莫先生、太太、外母及當時9個月大的女兒翌日被送往竹篙灣檢疫中心。直到21日，外母初步確診，莫先生及女兒的檢測結果為「不確定」，二人同日下午被送往伊利沙伯醫院做核酸檢測，結果均為陰性。

至22日下午，莫生收到好友通知，稱衛生防護中心將女兒列為無症狀感染，但從沒署方人員通知女兒已確診。莫先生懷疑有人錯判女兒個案，故要求醫院驗抗體，結果其血液樣本沒抗體。莫太認為女兒初次檢測的樣本或為假陽性，樣本可能被污染。

無人知會列確診 質疑樣本污染

夫婦上周一（24日）起向衛生署投訴，至前日（28日）才有回音，形容當時求助無門，「覺得自己像一座孤島」，莫太斥署方「唔負責，唔承擔、唔認錯」。莫生昨召開記者會前，獲衛生防護中心首席醫生來電，對方表示可能將女兒改為「不確定個案」，但不會撤銷確診紀錄，莫生質疑，「有確診就確診，咩係不確定確診個案」。

張竹君昨在疫情記者會表示，嬰兒在公共化驗所的檢測結果呈陽性，其父則呈陰性，因此只給予前者患者編號。她續稱嬰兒已住院多日，已符合確診者出院條件，考慮到該家庭有兩名成員確診已承受很大壓力，故特別安排二人提早數天出院。

（新冠疫情）