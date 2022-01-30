薛永恒：研儲存電子針卡聯絡資料 提醒檢測

被問到會否為安心出行加追蹤功能，以讓政府得知及通知特定市民檢測時，薛永恒表示，安心出行目前已有750萬下載量，而由於安心出行原本設計不會儲存市民個人資料，故若要求750萬用戶重新登記聯絡方法及姓名，將是「好大工程」，他認為此時可利用「疫苗通行證」處理，因市民接種疫苗時，當局已掌握聯絡方法，當局只要在日後市民展示疫苗通行證時，使用科技工具儲存當中資料，便可得知市民行蹤。

科技界憂儲針卡新App泄資料

對於有消息稱，當局正研究為處所提供可儲存針卡二維碼的手機應用程式，而相關資料會保留在處所負責人的手機31天，當局並會研究在儲存針卡時加密資料，避免處所負責人讀取資料，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華形容，「加密法不是大晒，有時人為錯誤才是關鍵」，一旦處所負責人未有為裝有應用程式的手機做好保安，如加設開鎖密碼，甚至遺失手機，市民個人資料仍有泄漏風險，舉例當局早前為安心出行設計的加密鑰亦曾被網民發現有渠道可容易破解，關注當局以加密方式保護資料是否足夠。

他關注，如當局為處所提供的應用程式只核實針卡真偽，處所負責人使用程式掃描針卡後，手機畫面不會顯示個人資料，處所難以核實市民是否挪用他人針卡，惟若容許畫面展示針卡內的個人資料，又難以杜絕資料被員工或其他人以截圖或拍照方式保存。

他說若當局決定不容許負責人以任何方式讀取個人資料，則需釐清處所的法律責任。

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