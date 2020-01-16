劉宇隆：全人口九成接種可思「退場」 死亡率須少於1/1000 料需靈活調節社交距離半年

劉宇隆向本報稱，新冠病毒會由大流行走向風土病，香港無可避免需「退場計劃」，時機要視乎接種率及死亡率。他指出，退場先決條件包括九成或以上人口已打針，不可讓長者接種率落後；死亡率亦要控制至少於千分之一，即貼近流感死亡率，現時流行Omicron變異病毒株，再加上疫苗，料有可能發生。

最壞情况或日數千確診 數十人死

不過劉相信，本港最壞的退場情况可每日爆發數以千計個案，並有數以十人死亡，當中大部分是無打針的長者及本身有病的市民。他認為要留意醫療系統負荷，當中需時刻檢視確診、住院、入深切治療、死亡等數字，並要即時反應。

最好全球齊退場 打針基數應計700萬人

他預計，退場過程需3至6個月，而社交距離措施會視乎「散場疫情（Exit Wave）」大小而調節，個人權利和活動會受限，因此需公眾支持及團結。他說新加坡已專業地處理「Delta退場」和「Omicron退場」，其人口免疫力分別來自疫苗及感染，未來最好是全球同步退場，否則仍有可能出現新的需關切變異株。

同時，劉宇隆昨在商台《政經星期六》稱，政府以90%為接種策略性指標，但不應只看可接種人口，更應以全港700多萬人為基數，「去到這個位，就可以諗『動態與病毒共存』」，即上述提及的「退場計劃」。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨見傳媒時亦稱，不止希望全民達九成接種率，更盼每一個年齡群組都達九成接種率，「才可保護每一個人」。

以全港人口747.4萬推算，九成接種率須有672.7萬人打針，而至昨日有533.7萬人接種首針，即尚要逾139萬人打針，才達全人口九成接種率。

長者接種率低 院舍爆疫恐死數千人

劉宇隆回應兒童感染風險時稱，英國報告40多萬個感染者，大約有20多30人死亡；美國數據顯示死亡率約一萬分之一，Omicron傳播率高，若本港全部小學生不打針，肯定全部感染，結果可能有數十人死亡，「幾十個數目很大？不是，但如果你家庭死了（小孩）就好大」。

劉又稱，長者接種率仍偏低，80歲以上長者接種率剛到三成，而住老人院長者接種率僅約一成，若接種率未能提高而老人院爆疫，估計有數千名長者死亡，最差或有一兩萬。

明報記者

（新冠疫情）