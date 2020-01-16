劉宇隆：全人口九成接種可思「退場」 死亡率須少於1/1000 料需靈活調節社交距離半年

【明報專訊】新冠病毒經歷了兩年全球大流行，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆提出香港應為這病毒演變成風土病準備「退場計劃（Exit Plan）」，但其先決條件是全人口接種率達九成，且要將死亡率控制至少於千分之一，即與流感看齊，然後因應情况調節社交距離措施。疫苗接種計劃專責工作小組成員、行政會議成員林正財亦認為，每個年齡層的人口都達九成接種率才可「退場」，並要加上感染個案數字及不明源頭個案減少，社交距離措施才可放寬，例如恢復晚巿堂食。
劉宇隆向本報稱，新冠病毒會由大流行走向風土病，香港無可避免需「退場計劃」，時機要視乎接種率及死亡率。他指出，退場先決條件包括九成或以上人口已打針，不可讓長者接種率落後；死亡率亦要控制至少於千分之一，即貼近流感死亡率，現時流行Omicron變異病毒株，再加上疫苗，料有可能發生。
最壞情况或日數千確診 數十人死
不過劉相信，本港最壞的退場情况可每日爆發數以千計個案，並有數以十人死亡，當中大部分是無打針的長者及本身有病的市民。他認為要留意醫療系統負荷，當中需時刻檢視確診、住院、入深切治療、死亡等數字，並要即時反應。
最好全球齊退場 打針基數應計700萬人
他預計，退場過程需3至6個月，而社交距離措施會視乎「散場疫情（Exit Wave）」大小而調節，個人權利和活動會受限，因此需公眾支持及團結。他說新加坡已專業地處理「Delta退場」和「Omicron退場」，其人口免疫力分別來自疫苗及感染，未來最好是全球同步退場，否則仍有可能出現新的需關切變異株。
同時，劉宇隆昨在商台《政經星期六》稱，政府以90%為接種策略性指標，但不應只看可接種人口，更應以全港700多萬人為基數，「去到這個位，就可以諗『動態與病毒共存』」，即上述提及的「退場計劃」。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨見傳媒時亦稱，不止希望全民達九成接種率，更盼每一個年齡群組都達九成接種率，「才可保護每一個人」。
以全港人口747.4萬推算，九成接種率須有672.7萬人打針，而至昨日有533.7萬人接種首針，即尚要逾139萬人打針，才達全人口九成接種率。
長者接種率低 院舍爆疫恐死數千人
劉宇隆回應兒童感染風險時稱，英國報告40多萬個感染者，大約有20多30人死亡；美國數據顯示死亡率約一萬分之一，Omicron傳播率高，若本港全部小學生不打針，肯定全部感染，結果可能有數十人死亡，「幾十個數目很大？不是，但如果你家庭死了（小孩）就好大」。
劉又稱，長者接種率仍偏低，80歲以上長者接種率剛到三成，而住老人院長者接種率僅約一成，若接種率未能提高而老人院爆疫，估計有數千名長者死亡，最差或有一兩萬。