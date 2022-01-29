長波樓保安疫鏈未斷 兩個案被揭曾黃大仙客滿庭用餐

可售倉鼠寵物店將獲特惠金

染疫的長波樓60歲女保安（第13,527宗）住黃大仙豪苑一座，其子（第13,477宗）養倉鼠，倉鼠驗出陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其子的病毒基因排序與「倉鼠群組」患者接近，故列入該群組。涉倉鼠疫情令全港可售倉鼠的寵物店暫停營業、停進口倉鼠等，漁護署昨晚公布，將向全港所有可售賣倉鼠的寵物店發放單次特惠金，按面積分別有1至3萬元。

長波樓日前有16個單位有居民驗出陽性，政府周三晚起圍封該廈檢測，前晚再驗，至昨凌晨一時半，有756人驗病毒，沒人驗出陽性。

該女保安平時會和家人到黃大仙現崇山商場的客滿庭，據衛生署資料，女保安1月21日曾到客滿庭。張竹君昨稱，75歲男子（第13,464宗）及一名62歲女子（第13,910宗）都去過客滿庭，兩人都住黃大仙上邨達善樓。張說，二人1月19日一起去客滿庭，其中一人1月21日再到客滿庭，和長波樓保安分別坐在20號枱和57號枱。

此外，據日前公布，一名染疫電梯維修員亦曾到該長波樓保安到訪過的現崇山商場。

勝利道地盤群組增至14人

另外，何文田勝利道地盤群組亦繼續擴大，截至昨日，地盤工作人員及其密切接觸者合共14人染疫，成為第五波疫情下第五個有10人以上的群組。

（新冠疫情）