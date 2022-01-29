邨民被炒扣糧 工聯會收70宗求助

倡日派700元停工津貼 新冠列職業病

工聯會認為《僱傭條例》未提供完善保障，令不少僱主利用勞工法例漏洞，剝削勞工權益，情况令人憂慮。工聯會立法會議員梁子穎建議政府相關部門統一政策，向被要求強制居家隔離或檢疫者發放病假證明書，同時補充指不少求助人從事長期散工和兼職，即使有病假證明書亦無法享用疾病津貼，導致隔離期間「手停口停」。

民主黨前日（27日）亦建議政府對強制隔離期間被解僱的市民提供金額為1個月薪酬、上限2萬元的失業援助金。

夏葵樓居民陳小姐在麵包店工作，收到禁足消息後即被解僱，事後獲勞福局副局長何啟明「親自介入」，有報道稱她追回約6萬元賠償。何啟明向本報表示，他在facebook透過私訊向該女士查詢情况，「初步睇過啲資料，睇落老闆都明顯有問題，所以就叫勞工處主動打畀街坊去跟，唔好等人哋上門開file」。

勞處接31查詢 促勿因檢疫炒人

勞工處早前成立電話熱線，解答居於葵涌邨僱員就疫情下所遇到僱傭權益事宜的查詢。勞工處回覆本報表示，截至昨午5時30分，熱線及位於葵涌辦事處的特別諮詢櫃位分別接獲28宗及3宗有關因圍封強檢而未能上班所出現的勞工、勞資問題查詢。處方補充，僱主不應基於僱員受隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告影響而將其解僱，否則或會構成不合理解僱。

（新冠疫情）