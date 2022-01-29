斥圍封亂解封亦亂 居民：不知日後檢測安排

經過7天圍封強制檢測的生活，逸葵樓昨晨6時許解封，居民未來仍要做多次檢測，部分可驗深喉唾液，工作人員昨上門派發有關物資，惟至下午近4時，部分居民仍未收到樣本瓶。陳小姐稱完全不知檢測安排，「（樣本瓶）要我哋自己去其他診所交？」她又斥圍封安排「超級混亂、超級差」。

此外，有茹素居民說「餐餐都冇飯食」，需靠家中備糧度過，而每日與大量居民排隊檢測令她有感過去一周猶如「等確診」。亦有市民滿意政府安排，指政府實施禁足令無可厚非。

指隔離如《魷魚遊戲》 住戶互助捱過

重獲自由的逸葵樓居民吳先生回顧過去一星期，指住戶「一個一個咁被人車走」，加上政府資訊不夠流通，導致居民更恐慌，隔離生活如《魷魚遊戲》，幸圍封期間透過街坊群組交換資訊，靠住戶互相支持及安慰才捱過圍封日子。

有人電話拜年 有人被拒見面

逸葵樓在農曆新年前獲解封，練小姐稱將以電話與親友拜年，實行「自我禁足」，說疫情過後再聚也不遲。馮先生則表示葵涌邨被標籤為疫區，已有好友表示新年不會見面，作為自由工作者的他更憂慮圍封會影響工作機會。政府周四表示解封前會徹底清潔和消毒逸葵樓的公用地方，吳先生說，昨晨見到後樓梯有大量煙頭及垃圾。

居民昨日獲政府派發禮品包，內有即食鮑魚、臘腸等賀年食品，有人收到福袋時大讚「好正」，亦有人稱圍封影響深遠，「不是靠一個福袋就可以補償」。

（新冠疫情）