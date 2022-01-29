增12個案 逸葵樓如期解封 許樹昌：個案走勢跌 映葵夏葵料今同解封

派員訪千戶 跟進未檢測者

逸葵樓自本月21日起圍封7天，截至周四（27日），已檢測共14,518人次，經檢測發現139宗個案，昨早約6時40分解封，居民登記資料後可離開，當局共檢查845人的報告，全部人已檢測，並派員到訪1059戶，將採取措施跟進未檢測者。昨日解封後，有重獲自由的居民表示要去「食好嘢」，另有人直言「禁足比病毒更可怕」，批評政府圍封安排不善；亦有住戶認為措施無可厚非，並向工作人員道謝；當局又向居民發感謝信和賀年禮品（見另稿）。

全邨累計396宗 涉209單位

截至昨午2時，跟前一日比較，葵涌邨逸葵樓增加12宗個案，累計263宗、涉及133個單位；映葵樓新增6宗個案，當局指部分為患者家人，累計87宗、涉47單位；夏葵樓則增2宗個案，累計15宗、涉5單位；葵涌邨共增加24宗個案，累計396宗陽性及初步陽性個案，共涉209個單位。映葵樓及夏葵樓定於今天解封，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，仍需視乎兩幢樓未來檢測數據，如無出現新進展，應可按計劃如期解封。

住夏葵兩警中招 分駐警總機場

特首林鄭月娥昨日在網上發表文章〈爭分奪秒 同心抗疫〉，提及葵涌邨圍封強檢行動，指最高峰時同時涉及3座大廈約7000名居民在家檢疫，以及進行每天檢測，感謝居民諒解、配合和支持。

另外，警方前晚公布，兩名住葵涌邨夏葵樓的警員驗出初步陽性，為21歲及56歲男警，分別駐守警察總部及機場警區，過去14日無外遊，工作期間均佩戴口罩，分別於本月21日及22日最後上班，與兩人可能有緊密接觸的警員及文職人員均須檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在港台《千禧年代》表示，逸葵樓個案走勢正下跌，但未敢百分百斷言疫情已近尾聲，需留意日後檢測會否再找到個案。不過，他指近日確診數字已跌至個位數，要考慮對逸葵樓其他居民的影響，而解封後居民須接受多次檢測，且Omicron變異病毒株的潛伏期較短，潛在個案理應已經發病，按風險評估認為解封決定合適。

明報記者

（新冠疫情）