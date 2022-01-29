招大專生助採樣 時薪最低70元

食衛局稱，政府已邀香港大學、中大大學、理工大學、東華學院、明愛專上學院和都會大學協助培訓和招募有意參與採樣工作的學生。收到各大專院校提供的學生名單後，政府會將名單轉交獲政府委託的檢測服務承辦商，以便各承辦商按實際需要靈活安排和調配。

早前公務員事務局出信邀請退休紀律部隊人員於年廿九至年初三組成專隊，參與可能出現的「圍封及強檢行動」，每小時可獲390元報酬。本報向食衛局查詢為何參與採樣的學生時薪與退休紀律部隊人員的時薪有差異，該局稱具體工作詳情，包括聘用條款，會由承辦商與學生直接協商。

被問報酬不及退休紀律部隊

食衛局：聘用條款承辦商協商

另外，有港大護理系學生向本報確認校方曾招募學生協助疫苗接種及檢測，稱時薪暫定150元，約在農曆新年後開始工作。信上稱，採樣工作開放予所有學生申請，接種工作則只開放予三年級至五年級同學申請。申請者需完成接種，每3日接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測。護理學院亦會按需要派人在場監督。

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