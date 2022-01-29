倘車站清潔達標 港鐵員工每月獎1200元

斥2000萬 承辦商清潔工受惠

梁表示，負責清潔乘客經過範圍（customer-facing）的承辦商清潔工，不論全職或兼職均可參與計劃，港鐵將根據乘客意見調查及職員巡查等，為車站清潔程度評分，評分愈高獎勵金額愈多，如車站清潔程度合格，該站每名清潔工每月可獲800元獎勵，分數較高的車站職員可獲1000元；而負責清潔站內洗手間的清潔工，由於工作量較大，其個人獎勵金額亦會較高，工作車站被評合格可獲1000元，獲評高分可有1200元。

引入消毒機械人智能洗手間

梁又表示，為應對新冠疫情，港鐵至今已大規模引進逾100隻清潔消毒機械人，如近日在美孚站及葵涌站便曾出動雙氧水霧化消毒機械人為車站做深層消毒。而去年10月於中環站設立的首個智能洗手間亦提升了港鐵清潔效率，該洗手間設感應器收集人流、廁紙使用量等數據，有助安排重點清潔及維修保養，在最繁忙時間增加人手，更頻密檢查使用率高的設施，目前港鐵正研究將其他車站洗手間升級至同樣的智能系統。

疫情以來港鐵亦採取多項防疫措施，包括在120部升降機安裝免觸式升降機按鈕；扶手電梯的扶手帶安裝消毒系統；每兩小時以1：99稀釋漂白水清潔及消毒乘客經常接觸的車站設施，如售票機 、升降機按鈕及扶手電梯等。

另外，疫情爆發以來，港鐵曾多次因市民減少出行而削減非繁忙時段班次，本港正面對第五波疫情，梁靜雯承認因近日多了市民在家工作，加上學校停課，港鐵近日人流「減低咗少少」，港鐵將密切留意最新情况，如有班次調整會盡快向市民公布。

（新冠疫情）